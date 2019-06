Sydney Schneider, chi è il portiere della Giamaica?/ Video: para il rigore, ma…

Sydney Schneider, chi è il portiere della Giamaica? Si sta giocando in questi minuti la sfida Giamaica-Italia, valida per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio femminili, e la giovane giocatrice della compagine centro-americana è una delle grande protagoniste. Dopo pochi minuti della gara le Azzurre hanno ottenuto un calcio di rigore e sul dischetto si è presentata la Girelli: il suo tentativo è stato parato dalla Schneider, ma l’arbitro ha optato per la ripetizione del penalty. Perchè? La 20enne si è mossa prima del tiro della numero 10 di proprietà Juventus e per questo motivo è stata anche ammonita. Niente da fare per lei al secondo tentativo della Girelli: palla da una parte e portiere dall’altra, Italia in vantaggio.

SYDNEY SCHNEIDER, CHI E’?

Ma chi è Sydney Schneider? Nata il 31 agosto 1999 a Dayton, negli Stati Uniti d’America, il portiere della Nazionale giamaicana aveva a disposizione tre scelte per la sua carriera con la Nazionale: gli usa (nazione in cui è nata), la Germania (terra natia del padre) e la Giamaica (terra natale dei nonni). La decisione di vestire la casacca gialla è arrivata nel 2016, quando ha accettato di rappresentare la Giamaica alla CONCACAF Women’s U-17 Championship. Protagonista nel 2018 alla CONCACAF Women’s U-20 Championship, prendendo poi parte alla CONCACAF con la Nazionale maggiore. Fino al grande salto al Mondiale in Francia, con il commissario tecnico Hue Menzies deciso a puntare su di lei. Una scelta azzeccata: nonostante la sconfitta all’esordio contro il Brasile, è stata la migliore in campo con un rigore parato. A livello di club, milita nell’UNC Wilmington Seahawks e la sua carriera è certamente rosea…

Penalty drama in Reims! Sydney Schneider saves the initial #ITA penalty, but Cristiana Girelli scores on a re-take after the #JAM keeper was judged to have left her line 👀pic.twitter.com/Up1p3wvtql — Yahoo Soccer (@FCYahoo) 14 giugno 2019





