Sydney Sibilia, il fidanzato di Greta Scarano/ Il set è stato galeotto

Recitare sullo stesso set può portare, come in molti altri lavori, a creare sintonia con i colleghi e, magari, alla nascita di una storia d’amore. Gli attori non fanno ovviamente eccezione, come è accaduto a Greta Scarano, che ha conosciuto nel 2017 Sydney Sibilia, che è tuttora il suo fidanzato.

I due non hanno vissuto però alcun colpo di fulmine, ma hanno scoperto qualche tempo dopo la finedelle riprese di “Smetto quanto voglio” di provare qualcosa di importante l’uno per l’altra. E ora che il tempo è passato la coppia è pronta al grande passo e a coronare il rapporto con il matrimonio.

Greta Scarano e l’amore per Sydney Sibilia: i due pronti alle nozze

Fino a qualche tempo fa, complice forse qualche delusione di troppo, Greta sembrava restia all’idea di sposarsi e invece Sidney sembra averle fatto cambiare idea. “Il matrimonio? Non ci penso proprio. Sposarmi mi metterebbe in imbarazzo: l’idea che quel giorno tutti aspettino l’arrivo della sposa non fa per me” – aveva dichiarato qualche tempo fa in un’intervista. Ora, invece, i due non hanno ancora fissato la data, ma le pubblicazioni affisse a Roma non lasciano spazio a dubbi sulle loro intenzioni.

Sibilia è uno dei registi più giovani (è nato nel 1981), ma può già vantare una carriera di discreto successo. E’ lui, infatti, ad avere diretto, insieme a Valerio Attanasio, la trilogia “Smetto quando voglio”, “Smetto quando voglio – Masterclass” e “Smetto quando voglio – Ad honorem”. Sono stati proprio questi i film a cui è maggiormente legato, non solo perché gli hanno regalato la popolarità, ma perché gli hanno permesso di conoscere l’amore della sua vita.

