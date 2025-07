Sylvain Guintoli, è morto il figlio Luca di soli sei anni: un anno fa fu diagnosticato il cancro

Tragedia per Sylvain Guintoli, è morto il figlio Luca di soli sei anni. Uno dei dolori e delle paure più grandi che l’uomo possa avere si è purtroppo concretizzata, visto che non c’è stato niente da fare per il bimbo, al quale un anno fa era stato diagnosticato il cancro. L’ex campione del mondo di Superbike ha dato la triste notizia insieme alla moglie Caroline intervenendo sui social e aggiornando così i suoi fan, che purtroppo erano già a conoscenza del grave problema:

“È con il cuore pesante che condividiamo la notizia della scomparsa di nostro figlio Luca, dopo un anno di lotta contro il cancro. La nostra famiglia è devastata. Luca ha portato tanta gioia e amore nelle nostre vite. Conserveremo per sempre i ricordi che abbiamo di lui. Riposa in pace Luca” si legge tra le commoventi righe del post pubblicato nelle ultime ore da Sylvain Guintoli. Una notizia massacrante che stravolge di fatto la vita del celebre campione di superbike e della moglie.

Sylvain Guintoli, com’è morto il figlio Luca: un anno fa l’annuncio della malattia

Era l’agosto 2024 quando Sylvain Giuntoli decideva di aprirsi e raccontare al mondo la drammatica malattia che aveva colpito il figlio Luca, di soli sei anni. Su Instagram lo sportivo si lasciò andare a delle toccanti righe:

“Il nostro bambino sta lottando come un campione e la nostra famiglia è unita per supportarlo” disse in quell’occasione il pilota. Dopo l’annuncio tragico delle scorse ore sono arrivati tanti messaggi di cordoglio, sia da parte dei fan che lo hanno mirato lungo la sua carriera, che da parte di svariati piloti di Moto GP, come Joan Mir, Andrea Iannone e Alex Rins.

