Sylvia Plath/ Chi è la poetessa, suicida a 31 anni, che si confessava alla poesia

Sylvia Plath avrebbe compiuto 87 anni proprio oggi. E chissà, forse, se fosse arrivata alla tarda età, avrebbe trovato quell’equilibrio che, in una vita consumata in soli 31 anni, come la favilla di un fuoco, le è sempre mancato. Sylvia Plath è, se vogliamo ricondurre una esistenza così potente alla banalità di poche parole che la definiscano, una poetessa. La poetessa che più di tutte ha contribuito alla poesia confessionale, tanto Sylvia Plath aveva un rapporto cosi intimo con la scrittura. Un rapporto che purtroppo, però, la consumò presto e avvampando come se si fosse avvicinata troppo a quel fuoco sacro che si deve contemplare forse solo da lontano. La poesia per Sylvia Plath era tutto, nel senso più intimo del termine, tanto che legò la sua vita a quella di un altro poeta londinese, Ted Hughes, con quella intensità drammatica così tipica delle anime sensibili, che finiscono per ingigantire tutto sotto la lente del proprio sentire. Benchè breve, la vita di Sylvia Plath è stata segnata da molti episodi dolorosi e mai del tutto interiorizzati, anche per colpa, forse, di questa sua estrema sensibilità. Tanto che a un certo punto, ed è quasi possibile vederne i sintomi, qualcosa in Sylvia Plath si spezzò. Arrivando a un punto di non ritorno, quando dopo un aborto (evento che la segnò terribilmente, come segna profondamente ogni donna) i rapporti con il marito Ted Hughes si incrinarono del tutto. Ma la dipendenza totale da lui, quando decise di dare uno strappo alla sua esistenza, ebbe tragicamente la meglio, spingendola con un ultimo decisivo colpo, verso la depressione e la follia. A cui comunque il suo animo era già evidentemente incline fin dalla prima infanzia. E così, quella che nel suo diario poteva essere letta come il “manifesto” di una nuova vita, suona come il primo segno del declino di Sylvia Plath. Che non fu mai in grado di attuare questo proposito, nella profondità del suo inconscio, prima ancora che nella pratica quotidiana della sua vita. “Cara Mamma, ti scrivo da Londra. Felice che posso infine parlarti, finalmente ho trovato un appartamento e ti devo dire che un mio ritorno in America è fuori questione. Non devo ritornare nell’utero materno, se cominciassi a scappare adesso non mi fermerei mai più. Per tutta la vita il successo e il genio di Ted mi inseguirebbero, so esattamente cosa voglio. Devo costruirmi una vita tutta da sola e più presto che posso. Non potevo andare avanti a vivere la vita di degradazione e di agonia che ho vissuto nell’ultimo periodo e che mi ha impedito di scrivere e che mi ha rovinato il sonno e la salute, non posso continuare a vivere come una martire, voglio il divorzio. I miei bambini, e le mie poesie, saranno la mia vita”.

SYLVIA PLATH E IL RAPPORTO MALATO CON TED HUGHES

Il rapporto con il marito Ted Hughes fu talmente indissolubile per Sylvia Plath che perfino dopo la morte non è possibile spezzarlo. Perchè fu il marito a curare le edizioni dei suoi scritti postumi che valsero a Sylvia Plath addirittura il premio Pulitzer, e che soprattutto c’è il sospetto che abbia distrutto e censurato in parti fondamentali parecchi tra i suoi scritti. Sta di fatto, che Sylvia Plath maturò il proposito di suicidarsi proprio durante le pratiche di separazione dal marito. Ma anche qui, in un modo che sembrava più un disperato grido di aiuto che non l’intento determinato e definitivo di porre fine alla propria esistenza. Sylvia Plath, già 10 anni prima aveva tentato il suicidio, e descrisse questa crisi nel libro quasi autobiografico “La campana di vetro”. Depressa e oppressa da una infanzia e adolescenza con cui riteneva di dover tagliare i ponti e assunse una boccetta di sonniferi della madre. La salvarono e venne ricoverata, ed al seguito di questo le fu diagnosticato un disturbo bipolare. “Ho visto la morte, ma ho superato la prova, il mio corpo ha reagito”. Da li in poi in pochissimo tempo si laurea con lode e ottiene una borsa di studio a Cambridge dove continuò a scrivere poesie. Anche per questo, si ipotizzò che forse, quel secondo tragico tentativo di suicidio fosse – inconsciamente o meno – il tentativo di chiudere con un altro pezzo della sua vita, come Sylvia Plath aveva fatto 10 anni prima: faccia a faccia con la morte. Ma per una rinascita. Dagli ultimi documenti sulla sua morte e sull’ultimo periodo di vita, però, il quadro che emerge sulla situazione familiare di Sylvia Plath è sempre più simile a quello di tante tante donne che vengono sistematicamente represse, maltrattate, dominate e distrutte da un marito evidentemente frustrato e in competizione umana e letteraria con lei. Una storia di abusi anche fisici, un amore malato quindi, come si potrebbe definire, che ha chiuso ogni speranza a un soggetto psicologicamente fragile come Sylvia Plath. E nonostante fosse una donna affermata sia, Sylvia Plath era stata troppo sola in questo rapporto che l’ha divorata. E le ha di fatto tenuto la testa nel forno, in quel giorno di Febbraio del 1963.

© RIPRODUZIONE RISERVATA