Sylvie Lubamba “Casta dal 2014”/ “Ricevuto proposte indecenti ma non sono libidinosa”

Sylvie Lubamba ha segnato in positivo e in negativo la storia recente della tv italiana. Il suo apice lo raggiunse nel 2004, dopo essere stata lanciata da Piero Chiambretti nel suo show Markette, poi esattamente dieci anni dopo, nel 2014, l’arresto per utilizzo indebito di carte di credito, e ben tre anni e mezzo di carcere.

Oggi Sylvie Lubamba è una donna diversa, ha pagato i suoi conti con la giustizia, ma a causa del reato commesso è rimasta fuori dal circuito televisivo, vivendo in condizioni precarie: “Confermo che percepisco il reddito di cittadinanza da un anno – le sue parole in un’intervista esclusiva a Dagospia – con il quale però non mi mantengo, ma mi consente di offrire un sostegno ai miei congiunti. Per quanto riguarda la richiesta di abitazione, presso l’Istituto autonomo case popolari, sono ancora in attesa di assegnazione di un miniappartamento, nel frattempo sono ospite di mia madre a Milano”.

SYLVIE LUBAMBA: “NON HO RAPPORTI CON UN UOMO DALL’ESTATE DEL 2014”

Pochi soldi, addio tv e niente rapporti. Sylvie Lubamba ha infatti svelato a Dagospia di attraversare un periodo di castità che dura da ben 7 anni: “Confermo che è l’assoluta verità! – spiega la stessa showgirl parlando con D’Agostino – è dall’estate 2014 che non ho rapporti con un uomo. Attualmente vivo in uno stato di grazia. I piaceri della carne per il momento non sono una priorità”. Sylvie Lubamba ha spiegato di aver ricevuto numerose “proposte da uomini facoltosi in cambio di una nottata di sesso smodato”, ma a riguardo afferma: “Voglio che si sappia che Sylvie Lubamba, nonostante nell’immaginario collettivo sia sempre stata considerata una donna libidinosa e vogliosa, è il contrario di ciò che appare”. Oggi più che mai visto il suo periodo di castità: “Detesto ogni forma di contatto fisico. Auspico che questa lunghissima fase di rifiuto di copulare, si risolverà con l’incontro del grande amore”. E per il prossimo futuro cosa si attende: “Credo nel matrimonio e mi piacerebbe molto diventare mamma entro i cinquant’anni”.



