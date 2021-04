Sylvie Lubamba/ “Patrizia Reggiani? Potrebbe aver ordinato l’omicidio del marito”

Ospite di Adriana Volpe a Ogni Mattina, Sylvie Lubamba è tornata a parlare della sua esperienza in carcere. In particolare ha offerto al pubblico alcuni dettagli della sua convivenza in carcere con Patrizia Reggiani, con cui ha diviso la cella di San Vittore tra novembre 2009 e gennaio 2010. Partendo proprio dalla presunta colpevolezza, la Lubamba ha dichiarato: “A causa della sua freddezza ho avuto il sospetto che Patrizia Reggiani potesse aver architettato l’omicidio del marito Maurizio Gucci per motivi di gelosia, non solo economici o di eredità.” ha dichiarato la showgirl in esclusiva a ’Ogni Mattina’, ricordando i mesi in cui si sono trovate a condividere la cella in prigione, come fatto alcuni giorni fa nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi.

Sylvie Lubamba sulla convivenza in cella con Patrizia Reggiani: “Si sentiva un essere superiore”

A Ogni Mattina, Sylvie Lubamba ha ribadito proprio quanto già affermato nel corso dell’intervista citata: “Patrizia Reggiani si lavava a pezzi all’interno della cella perché non voleva condividere la doccia con le altre detenute.” I ricordi della convivenza con Lady Gucci non sono però finiti qui. Proprio in merito al comportamento della donna nei confronti delle altre detenute, la showgirl ha ammesso: “Per quel poco che abbiamo parlato – ha aggiunto – forse lei si sentiva un essere superiore che non doveva mescolarsi con altre persone.”

