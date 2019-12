SYNNOVE KARLSEN È CLARICE ORSINI/ “Una stagione più dark ed emozionante” (I Medici)

Terza stagione per la serie tv di successo I Medici, esperimento riuscitissimo per la Rai che l’ha prodotta e, dal 2016, ha deciso di portarla avanti. Tante le riconferme nel cast, tra cui quella di Synnove Karlsen che veste i panni dell’elegante Clarice Orsini. L’attrice ha adorato il suo personaggio: “Sì, interpreto Clarice Orsini, la moglie di Lorenzo, faccio parte della famiglia Orsini che è originaria di Roma, nobile e molto famosa, per questo è stato organizzato il matrimonio con Lorenzo”, spiega in un’intervista a Talky! Series. “All’inizio volevo diventare suora, ma le cose cambiano nel corso della stagione”. Con Lorenzo de’ Medici, il coprotagonista, Clarice ha una relazione “interessante”: “Io sono molto religiosa, lui è interessato alla poesia, all’arte e io non capisco questo mondo. La differenza tra Firenze e Roma, a quei tempi, era molto marcata”.

Synnove Karlsen racconta il suo soggiorno in Italia

La cosa più bella del recitare in questa serie è senza dubbio il poter visitare luoghi di straordinaria rilevanza artistica e culturale. Per esempio, Synnove Karlsen parla estasiata di Palazzo Orsini e di Roma, che ha avuto occasione di esplorare prima e durante le riprese: “L’anno scorso ho vissuto in Italia per quattro mesi e quest’anno sono qui da due mesi e rimarrò fino a Natale. Mi sento molto fortunata per aver avuto la possibilità di visitare Roma e vedere tanti posti bellissimi. Mi sento come se fossi a casa, ormai riesco ad orientarmi”. Un altro dei vantaggi dell’essere una “Orsini” è il poter recitare al fianco di Daniel Sherman: “È molto brutto”, commenta ironica quando le chiedono di lui, “gli dico sempre che è molto brutto ma è molto fotogenico, devo dirglielo che viene bene in foto. Oggi non si sente molto bene, è un po’ stanco, quindi mi sarà più facile dirgli che è brutto”.

Synnove Karlsen sull’incontro col produttore

Un’altra delle persone che l’hanno affiancata durante le riprese è stato il produttore Frank Spotniz: “È venuto sul set. A essere onesta, gli attori sono soliti interagire molto di più con il regista, ma i produttori vengono sul set, e ti incoraggiano nel tuo lavoro, o ti parlano all’inizio spiegandoti la loro visione del personaggio. Abbiamo avuto molti incontri prima di iniziare le riprese. Frank è venuto molte volte sul set ed è stato meraviglioso”. Infine un’anticipazione su ciò che andremo a vedere: “Con Daniel stiamo girando la terza stagione che si baserà molto di più sul matrimonio e sui figli. Frank è stato molto presente, ha molto a cuore la storia e i personaggi. La prossima stagione sarà più emozionante e più dark”.



