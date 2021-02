Syria canta “Maledetta primavera” in strada a Milano/ Loretta Goggi: “Che brava!”

Esibizione improvvisata per la cantante Syria nel centro di Milano. Domenica scorsa la nota cantante ha estasiato i presenti, intonando «Maledetta primavera» di Loretta Goggi in Galleria a Milano. Inizialmente i passanti sembrano non riconoscerla, ma scoppia un vero e proprio boato di urla e applausi alla fine dell’esibizione. L’artista ha poi pubblicato il video della performance sui social con tanto di didascalia simpatica, che recita: “Syria in Maledetta Primavera Improvvisa e scappa prima che la fermino i vigili”. Infine ha lasciato intendere ai suoi follower che prossimamente potrebbero incontrarla anche in altri angoli della città intenta in altre esibizioni. Questa, comunque, ha attirato l’attenzione di molti e di una artista in particolare: Loretta Goggi.

Syria canta Maledetta Primavera in strada, le parole di Loretta Goggi

Proprio l’interprete originale di Maledetta Primavera è intervenuta sui social, complimentandosi con Syria per la sua performance: “Grazie Cecilia (vero nome di Syria, ndr) per questo tuo omaggio così inusuale ed emozionante. Ma quanto sei brava!?!? È incredibile come ‘Maledetta Primavera’ riesca ad arrivare al cuore di tutti anche dopo così tanto tempo (pensa, quest’anno sono ben 40 anni!). Grazie davvero. Un forte abbraccio a te, tuo marito e i tuoi figli e un saluto particolare ad Elio che ricordo sempre con affetto. Loretta” Il messaggio è stato poi condiviso da Syria sui social, con tanto di sua risposta: “Cara Loretta, grazie di cuore per il tuo messaggio. Sono entrata in galleria a Milano in punta di piedi, ho sentito delle vibrazioni ed un eco incredibile, d’istinto ti ho pensata e non ho esitato, avevo proprio voglia di cantare la mia canzone preferita da sempreeee, la canzone di tutti. MALEDETTA PRIMAVERAAAAAAAAA!!!! Ti porto nel cuore. Un abbraccio infinito. Cecilia Syria”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Syria (@syriaofficial)





© RIPRODUZIONE RISERVATA