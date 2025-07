La cantante Syria ha ricevuto tanti no nella sua vita, soprattutto a Sanremo, e poi è stata licenziata dalla sua major con una mail

Ogni tanto qualche personaggio del mondo dello spettacolo sparisce dai radar e si crede che sia ormai finito nel dimenticatoio o che abbia smesso di avere a che fare con l’arte in generale. Insomma, se non si compare in tv o non si esce con una canzone ogni tre/quattro mesi si è come dei fantasmi. La domanda, quindi, sorge spontanea al pubblico: ma che fine ha fatto la cantante Syria?

Morto Celso Valli, il ricordo commosso di Aurora Ramazzotti/ “Un altro gigante che ci lascia”

Vero nome Cecilia Syria Cipressi, l’artista ha vinto le nuove proposte di Sanremo nel 1996 con il brano ‘Non ci sto’ per non parlare del terzo posto l’anno dopo. In una lunga risposta ai fan sui social ha spiegato come sta e cosa fa ora sfogandosi amaramente: “Sono stata licenziata dalla mia major via mai e ho preso tante porte in faccia e mi sono chiusa nella mia comfort zone che è il teatro”.

Sfera Ebbasta ha una nuova fidanzata?/ Esplode il gossip dopo l'addio a Angelina Lacour

Syria, il suo sfogo amaro: “Ho ricevuto tanti no al Festival di Sanremo”

Lo sa bene Syria di non essersene mai andata e i fan, infatti, hanno sempre saputo dove trovarla. Peccato che le apparizioni in televisione siano state via via più sporadiche che mai. Sempre nel suo sfogo sui social ha parlato di un grande momento della sua vita, con tanti messaggi di stima da parte dei colleghi, oltre a un grande concerto bagnato dal successo, poi però tutto è colato a picco.

“Non interessavo più a manager discografici per non parlare dei no ricevuti al Festival di Sanremo”. Certo, di possibilità di comparire ne ha avute in passato, ma lei non è mai stata un’artista affamata di presenzialismo con un ego smisurato, quindi si è rivolta verso altri stimoli. Una cosa non l’ha mai persa: l’affetto da parte del pubblico.

Elio de Le Storie Tese: “Tormentoni estivi? Hanno rotto i co…”/ Poi racconta di un piccolo incidente