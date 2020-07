Syria/ Tra svolta sexy e lacrime, che fine ha fatto la cantante? (C’è tempo per…)

Erano gli anni ’90 quando sulle note di “Sei tu” e “Non ci sto” tutti cantavano e ballavano guardando sullo schermo la piccola Syria dimenarsi con passione. Ma che fine ha fatto la bella e brava Syria? Una delle cantanti simbolo degli anni ’90 è ancora molto attiva soprattutto su Instagram dove continua ad aggiornare i suoi fan sulle novità che la riguardano soprattutto in relazione alla sua vita privata e a poche ore dal suo ritorno in tv in “C’è tempo per..”, i fan non possono far altro che ricordare che la sua carriera è stata un po’ messa da parte nel 2011 quando ha dato alla luce la sua primogenita Alice e l’anno successivo il suo piccolo Romeo. Proprio l’arrivo dei suoi figli ha un po’ cambiato la sua fisicità, come spesso accade alle donne, ma anche con le nuove curve pericolose messe su dalla cantante, i fan non hanno smesso di apprezzarla, anzi.

CHE FINE HA FATTO SYRIA?

Al momento sembra che questa è l’unica cosa di cui possiamo accontentarci anche se molti fan vorrebbero rivedere Syria sul palco magari proprio quello di Sanremo 2021 affidato alle mani di Amadeus. Nelle scorse settimane, però, la cantante si è lasciata andare ad un lungo sfogo dovuto a tutto quello che è successo in questo difficile inizio di anno. La vincitrice di Sanremo 1996, ha avuto un piccolo crollo emotivo che ha deciso di mostrare ai suoi fan al grido di “Io oggi sto male, piango e non mi vergogno, oggi mi sento fragile… Chiaramente ognuno ha le sue cose ben più serie magari e mi scuso se può sembrare un capriccio, ma tutti viviamo di sentimenti, siamo tutti esseri umani” per poi chiudere con un chiaro: “Non mi vergogno di aver pianto“ e i fan sicuramente non si sono tirati indietro quando è arrivato il momento di appoggiarla.



