System Of A Down e Korn agli I-DAYS Milano 2020/ Da lunedì la corsa al biglietto

I System Of A Down e i Korn saranno presenti all’evento I-DAYS Milano 2020, serie di concerti che si terranno nel capoluogo lombardo a giugno dell’anno che verrà. Negli scorsi giorni erano circolate numerose indiscrezioni in merito agli ospiti del prestigioso festival meneghino, e in queste ore è giunta la conferma. I due noti gruppi musicali americani si esibiranno il 12 giugno del 2020 presso il cosiddetto Mind, il Milano Innovation District, sito nella vecchia area dell’Expo. Già partita la corsa al biglietto, o meglio, i fan italiani delle due band si stanno preparando all’acquisto, visto che la vendita comincerà ufficialmente lunedì 28 ottobre 2019 a partire dalle ore 10:00, ma solo per i possessori di carta Intesa Sanpaolo. I fortunati potranno quindi recarsi sul sito www.ticketone.it/intesasanpaolo, e acquistare con una corsia preferenziale i preziosi tagliandi.

SYSTEM OF A DOWN E I KORN AGLI I-DAYS MILANO 2020: I BIGLIETTI

Tutti gli altri dovranno invece aspettare le ore 11:00 di mercoledì 30 ottobre, e recarsi su tre noti portali di ticketing, leggasi www.livenation.it, www.ticketmaster.it e www.ticketone.it. Per quanto riguarda il costo, il prezzo del biglietto sarà di 60 euro, mentre chi vorrà posizionarsi nella zona Pit Gold, quindi più vicina al palco, dovrà spenderne 70. L’abbonamento per i quattro giorni del festival (dal 12 al 15 giugno), costerà invece da un minimo di 225 euro fino ad un massimo di 260. Come ricorda il portale Onstage, inizialmente si pensava che i System Of A Down si potessero esibire presso il Firenze Rocks, altro importante festival italiano estivo, e invece saranno presenti agli I-DAYS Meneghini. Nelle passate edizioni si esibirono a Milano Eminem, i Peral Jam, gli Imagine Dragons e molti altri artisti di livello assoluto, per quello che è diventato ormai un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA