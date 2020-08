Syusy Blady/ “Col mio ex marito Patrizio Roversi siamo ancora avvinghiati”

Parterre ricchissimo stamane a “C’è tempo Per”, programma in onda da lunedì a venerdì su Rai Uno. Fra i tanti collegamenti anche quello con la mitica Syusy Blady, storica conduttrice e cabarettista originaria di Bologna. Syusy si è collegata da una barca in Corsica: “Sono in barca sull’Adriatica – racconta – abbiamo appena finito la rivista “Turisti per caso” e quindi sono finalmente in vacanza. Siamo quasi tutte donne – svela – ma c’è anche qualche uomo nascosto, poi c’è capitano Bruno che ci tiene a bada, è giovane? E’ un signore esperto”. E ancora: “Abbiamo navigato il mar Tirreno fra l’Isola d’Elba e la Corsica, adesso stiamo facendo questo giro con condizioni meteo particolari (sull’Italia è giunta una perturbazione dalla giornata di lunedì ndr), ma è molto bello. L’Isola d’Elba è meravigliosa e ora sono in Corsica”.

SYUSY BLADY: “LE METE? ABBIAMO UN SACCO DI COSE SOTTO CASA…”

Sui viaggi, il temo della puntata odierna del programma di Rai Uno: “Noi dobbiamo pensare a cos’abbiamo sotto casa, non importa andare chissa dove o in qualche meta particolare, abbiamo sotto casa cose meravigliose. Io vivo vicina a Zocca – aggiunge – la patria di Vasco Rossi, ora ci sono tante persone che vanno anche a piedi non soltanto in moto, e sulla nuova rivista che abbiamo fatto si parla proprio del turismo slow, che ci permette di capire di più, di soffermarci di più sui luoghi”. Si parla quindi di Patrizio Roversi, storico ex marito di Syusy, anche se i due sono rimasti ancora legatissimi: “La prima esperienza di viaggio con mio marito è stata molto buffa, ho dovuto convincerlo a viaggiare. Volevo andare in India perchè non c’ero mai andata. Lui aveva tanta paura, della malaria, del mangiare e per convincerlo gli ho dato la telecamera ed ha funzionato, da allora abbiamo cominciato a mangiare e non ci siamo mai fermati”. Dallo studio chiedono quindi se i due si riuniranno mai: “La nostra reunion? Noi siamo avvinghiati per una questione famigliare, ci conosciamo da 50 anni”. Infine: “Comporre una rivista di viaggio dopo il lockdown è molto particolare perchè ti rendi conto di tutta una serie di cose che vanno fatte perchè bisogna raccontare e conoscere il posto dove vai”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA