Szczesny consola figlio Liam dopo eliminazione Polonia da Mondiale/ “Perso con onore”

Wojciech Szczesny consola il figlio Liam, di 4 anni, dopo l’eliminazione della Polonia agli ottavi di finale del Mondiale 2022 in Qatar. Il piccolo, al triplice fischio, è corso in lacrime tra le braccia del portiere insieme alla mamma Marina, con cui era arrivato proprio dopo avere saputo che il papà non sarebbe tornato a casa al termine della fase a gironi della competizione. Il video del tenero abbraccio sul campo è diventato in poche ore virale sui social network.

Le immagini dell’estremo difensore della Juventus nelle vesti di padre impeccabile, come riportato dal Corriere della Sera, hanno commosso in tanti. In tanti hanno condiviso il momento sui social network, evidenziando la sua dolcezza. È, finora, una delle istantanee più belle di questo Mondiale 2022. A distanza di qualche giorno dalla fine del sogno della Polonia, anche il calciatore stesso ha voluto ricordare quello che è accaduto in quegli istanti.

Szczesny consola figlio Liam dopo eliminazione Polonia da Mondiale: il post del portiere

Wojciech Szczesny, dopo l’eliminazione della Polonia dal Mondiale 2022 in Qatar, ha condiviso una riflessione sul suo profilo Instagram. “Il Mondiale per noi è finito. Quello che stavo aspettando, quello per cui ho lavorato, quello che ho sognato. E sebbene l’ambizione mi abbia fatto fare qualcosa di più, torno a casa orgoglioso della nostra squadra”, ha scritto sotto un carosello di foto che ricostruiscono il percorso della sua Nazionale nel torneo, dai successi maturati nella fase ai gironi alla delusione degli ottavi di finale.

Infine, il ringraziamento a coloro che lo hanno sostenuto e, in particolare, alla sua famiglia. “Grazie mille a tutti i tifosi per il loro supporto durante questo momento speciale. Quelli da stadio, quelli dietro la tv, ma soprattutto Marina e mio figlio Liam, che oggi ha capito che si può perdere con orgoglio e onore”, ha concluso.

Un post condiviso da Wojciech Szczesny (@wojciech.szczesny1)













