Szoboszlai al Milan?/ Calciomercato: con Rangnick può arrivare il giovane ungherese

Ralf Rangnick condiziona il calciomercato del Milan: se in precedenza abbiamo parlato di Amadou Haidara come possibile innesto per la squadra rossonera, Tuttosport ha fatto altri nomi che potrebbero lasciare le squadre della Red Bull per raggiungere quello che al momento è Head of sport and development soccer a Lipsia. Che Rangnick firmi con il Milan è ancora da valutare, perché la posizione di Stefano Pioli rimane salda e, come avevamo detto nei giorni scorsi, il manager tedesco deve ancora valutare quale sarà effettivamente il budget che Ivan Gazidis gli metterà a disposizione; intanto però, giustamente, si fa qualche valutazione sui giocatori che potrebbe chiedere alla nuova dirigenza e che lui stesso potrebbe avere già selezionato come papabili, qualora alla fine l’affare si facesse. Ecco perché per il calciomercato Milan oggi si parla anche di Dominik Szoboszlai: classe 2000, è un ungherese cresciuto nel Fehérvar e nel Videoton, arrivato tre anni fa a Salisburgo. Già elemento della sua nazionale, in questa stagione ha trovato continuità e potrebbe essere pronto per fare il grande salto: gioca prevalentemente come esterno sinistro a centrocampo e sarebbe perfetto in un 4-4-2 o anche in un 4-2-3-1 posizionato sulla trequarti.

SZOBOSZLAI AL MILAN? CALCIOMERCATO, OCCHI ANCHE SU AMPADU

Dominik Szoboszlai non è il solo nome che potrebbe arrivare al Milan nella sessione estiva di calciomercato: sempre guardando alle squadre della Red Bull, dunque Lipsia e Salisburgo, oltre ad Amadou Haidara di cui abbiamo parlato a parte c’è il nome di Ethan Ampadu, altro giovanissimo. Nato in Inghilterra, ma gallese come nazionalità, anche lui è già nel giro della sua selezione maggiore (9 presenze) ma a differenza di Szoboszlai il suo cartellino non appartiene alle Lattine volanti: il Lipsia, nel quale ha disputato 3 partite di Bundesliga ma anche 3 di Champions League, lo ha avuto in prestito dal Chelsea che dal prossimo primo luglio lo vedrà tornare alla base. Eventualmente dunque il Milan dovrà trattare con i Blues per ottenerne le prestazioni; Rangnick comunque lo conosce bene avendoci avuto a che fare quest’anno, Ampadu non ha avuto troppo spazio nella formazione tedesca ma si scommette molto sul suo futuro come difensore centrale. Per questo motivo i rossoneri, che sono alla ricerca di un partner difensivo per Alessio Romangoli, lo valutano: in questo momento però, sempre parlando di Red Bull, Dayot Upamecano (di cui lo stesso Ampadu è sostanzialmente la riserva) sarebbe per il momento in vantaggio.



