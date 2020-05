Szoboszlai al Milan?/ Calciomercato, l’ungherese apre: “altre proposte ma..”

Pubblicità

Potrebbe davvero essere il prossimo colpo del Milan per l’estate: parliamo di Dominik Szoboszlai, giovane centrocampista ungherese classe 2000, che proprio in questi giorni è stato accostato ai rossoneri, in cerca di un talento da coltivare per lo schieramento di Pioli (o Rangnick, che lo ha consigliato). Il profilo non è tra i più conosciuti, ma pure pare perfetto per il club del diavolo. Giovane dalle grandi prospettive, Szoboszlai veste la maglia del RB Salisburgo dal gennaio del 2018 e d è in scadenza di contratto nel 2022: in stagione ha messo da parte 29 presenze con 1790 minuti, firmando pure 7 assist vincenti e 4 gol. Anche a livello di budget il giocatore rimane interessante, ma la dirigenza del Milan dovrà fare attenzione alla concorrenza (anche della Lazio, che lo ha cercato diversi mesi fa) che si infoltisce sempre di più nelle ultime settimane.

SZOBOSZLAI AL MILAN? L’UNGHERESE APRE ALLA CESSIONE

Szoboszlai al Milan pare dunque un buon affare da chiudere entro la prossima finestra di calciomercato estivo: rimane però da vedere che cosa ne pensa lo stesso ungherese, che proprio in questi giorni ha pure aperto alla sua cessione (anche in rossonero). Il giovane ungherese infatti in un’intervista ha dichiarato: “In questo momento non posso dire nulla sull’interessamento del Milan. Se dovesse andare in porto, significa che era destino. La decisione finale spetta a me, però ho anche altre proposte. Farò la scelta che ritengo migliore per la mia carriera”. Nel frattempo non sono certo pochi quelli che gli consigliano di approdare al più presto a Milanello, compreso il ct della nazionale ungherese Marco Rossi che intervistato da calciomercato.com, ha affermato che Szoboszlai sarebbe “perfetto” per il Milan: “Le stimmate del campione le ha, questo è sicuro. Prima di tutto ha una grande personalità nonostante la giovanissima età. Poi ha una ottima tecnica e una grande visione di gioco al quale abbina notevoli mezzi fisici”.



