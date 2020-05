Szoboszlai al Milan?/ Calciomercato, si insiste per l’ungherese ma occhio alla Lazio

Pubblicità

Il Milan punta forte sui giovani, almeno questa sembra essere l’ipotesi per il prossimo calciomercato: in attesa di scoprire se Ralf Rangnick arriverà o meno, la società rossonera deve fare i conti con un bilancio non eccezionale ma, soprattutto, la necessità di provare a rivoluzionare il suo progetto. Già un anno fa si sono poste le basi per la costruzione di una squadra dall’età media bassa che possa evolvere nel tempo con l’aiuto di qualche veterano (che potrebbe anche esserci, per intenderci, un Alessio Romagnoli che è già oggi tra i più longevi nella rosa a disposizione di Stefano Pioli): gli acquisti di Ismael Bennacer e Rafael Leao hanno convinto al netto del poco spazio che il portoghese ha trovato per larghi tratti della stagione, sono considerati elementi sui quali si possa ampiamente lavorare e allora l’idea è di continuare su questa falsariga.

SZOBOSZLAI AL MILAN?

Il progetto che Silvio Berlusconi voleva imporre, quello dei migliori giovani in circolazione da portare al Milan, ha sempre stuzzicato i rossoneri; la situazione attuale, sei anni di assenza dalla Champions League e uno scudetto che manca da un decennio, rende possibile svoltare e soprattutto lo dice la stagione attualmente in corso, nella quale Pioli ha sicuramente portato qualcosa in più ma l’unico orizzonte possibile è quello di un ritorno in Europa League, peraltro non ancora troppo sicuro (anzi). Dunque, ecco perché ieri abbiamo riferito di come il club sia vicino a chiudere per Florentino Luis, che era già stato ad un passo dal vestire il rossonero a gennaio; ed ecco perché è sempre di moda il nome di Dominik Szoboszlai, ungherese di 19 anni (è nato nel 2000) che gioca nel Salisburgo. La zona di campo è sempre quella, il centrocampo.

Se però Florentino è un mediano prettamente difensivo, e sarebbe ottimo per proteggere la regia di Bennacer, il magiaro sa disimpegnarsi un po’ in tutti i ruoli e su quella linea può operare in posizione centrale, al fianco di un playmaker o un interditore, o fare la mezzala su entrambi i lati del campo. Essendo poi giovane, può chiaramente adattarsi a seconda dello spartito; il Salisburgo solitamente gioca con il 4-4-2 ma ha aperto anche ad altre soluzioni tattiche (appunto), l’arrivo di Rangnick potrebbe essere decisivo per convincere il calciatore a vestire la maglia del Milan. Un problema potrebbe però essere rappresentato dalla concorrenza: Szoboszlai, il cui costo si aggira sui 25 milioni di euro, piace tantissimo alla Lazio e Igli Tare in questo senso si sarebbe già mosso. I biancocelesti per di più possono offrirgli un’altra stagione in Champions League, pertanto il Milan dovrà provare a tirare fuori altre armi per convincere l’ungherese.



