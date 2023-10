Tabby Brown, morta la modella di Playboy ed ex fidanzata di Mario Balotelli/ Aveva 38 anni

Tabby Brown, è morta la modella di Playboy ed ex di Mario Balotelli

Un grave lutto ha sconvolto il mondo della moda: all’età di 38 anni è morta Tabby Brown, modella di Playboy e ballerina del sud di Londra nota per le sue collaborazioni con Cosmopolitan ed ELLE ed ex fidanzata dei calciatori Raheem Sterling e Mario Balotelli. A riportare la notizia è il The Sun, testata alla quale l’ex manager della modella ha confermato la dolorosa notizia. Tabby Brown, oltre alle più importanti collaborazioni, è apparsa anche in alcuni spot pubblicitari per Canon, Virgin Atlantic, AX e Lynx, e ha recitato in The Bachelor di Channel 5.

In queste ore si sono moltiplicati i messaggi dei fan, dei colleghi e di tante star della musica per l’improvvisa perdita. Vas J Morgan, direttore creativo dell’azienda di abbigliamento per il tempo libero Sosala, ha dichiarato: “Il mio cuore è spezzato“. Un altro ha scritto: “Riposa in pace anima bella“. Ma sono numerosissimi i messaggi di cordoglio: “Questo è stato sicuramente uno shock. Le mie sincere condoglianze alla tua famiglia e ai tuoi amici“. E c’è anche chi ha ricordato la modella come “unica nel suo genere“.

Tabby Brown e la storia d’amore con Mario Balotelli

Tabby Brown, oltre al grande successo come modella, è stata piuttosto chiacchierata anche per le relazioni con due celebri calciatori. Oltre a Raheem Sterling, attaccante del Chelsea e della Nazionale inglese, ha avuto anche una breve frequentazione con Mario Balotelli per sette mesi, come riporta sempre The Sun, dopo averlo incontrato per la prima volta in una discoteca nel 2011. Dopo essersi scambiati l’amicizia su Facebook, l’attaccante italiano l’ha poi convinta ad uscire con lui.

In un’intervista rilasciata nel 2013 al Mirror, Tabby Brown aveva così parlato della storia con Balotelli: “Mi sono davvero innamorata di Mario, contro ogni mio giudizio. Mi ha detto che voleva che ci stabilissimo e avessimo una famiglia“. Le cose, poi, sono precipitate: “Poi ho scoperto che stava per avere un bambino con la sua ex, c’erano storie continue su di lui che faceva feste con altre donne e tutti i messaggi ‘lei è solo un’amica’. Così ho chiuso a novembre. Mario non poteva crederci e ha pensato di convincermi a tornare da lui. Quando ha capito che non c’erano possibilità l’ha presa molto male“.

