Tabella ACI rimborso chilometrico 2023/ Come funziona e calcolo del fringe benefit

Con il nuovo anno, è arriva anche la tabella ACI per il rimborso chilometrico del 2023. L’agevolazione è destinata a quei dipendenti che possono utilizzare un’auto aziendale in uso promiscuo (come previsto dall’articolo 164, comma 1 del Tuir).

Un’agevolazione importante per risparmiare sul carburante, dato che dopo lo stop sulle accise i costi del carburante sono tornati a salire. La norma include tutti i veicoli aziendali, differenziandoli per carburante: benzina, gasolio, benzina-GPL e benzina-metano, ibrido-benzina e ibrido-gasolio, elettrici e ibridi plug-in), e tipologie: motoveicoli e autocaravan.

Tabella ACI rimborso chilometrico 2023: veicolo per veicolo

Nella tabella ACI per il rimborso chilometrico del 2023, ecco quali sono gli 11 veicoli presi in considerazione:

Autoveicoli a benzina in produzione; Autoveicoli a gasolio in produzione; Autoveicoli a benzina-GPL e benzina-metano in produzione; Autoveicoli elettrici ed ibridi plug-in in produzione; Autoveicoli a benzina fuori produzione; Autoveicoli a gasolio fuori produzione; Autoveicoli a benzina-GPL e benzina-metano fuori produzione; Autoveicoli ibrido-benzina e ibrido-gasolio fuori produzione; Autoveicoli elettrici e ibridi plug-in fuori produzione; Motoveicoli; Autocaravan.

Per effettuare il conteggio del fringe benefit, è indispensabile considerare il costo chilometrico (15mila KM), e la quantità di emissioni di anidride carbonica in base alle fasce CK ((25%, 30%, 40% e 50%).

Per ricavare il risultato desiderato, si dovrà moltiplicare il valore chilometrico (visibile nelle tabelle per 15 mila KM), e si ricava il valore stimato del mezzo aziendale nel corso dell’anno. Infine, il risultato va diviso per 12, ottenendo il valore complessivo del fringe benefit mensile da dare al dipendente.

Oltre alla tabella ACI riguardo il rimborso chilometrico del 2023, vanno considerate le spese da poter ricevere come rimborso (ad esclusione dei pedaggi), eccoli in seguito: carburante; pneumatici; riparazioni e manutenzione; quota ammortamento capitale; quota interessi sul capitale investito; assicurazione RCA; tassa automobilistica.

Le tabelle da considerare sono:

