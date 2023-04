Tabelle retributive INPS enti locali/ Tutte le cifre aggiornate degli impiegati

Le tabelle retributive INPS enti locali sono state appena comunicate. L’ente previdenziale ha provveduto a fornire le indicazioni più adeguate, per valutare gli assegni pensionistici dei segretari provinciali e comunali, sulla base del TFS e TFR.

A fine 2022, abbiamo provveduto a stabilire l’ammontare delle liquidazioni TFR e TFS del pubblico impiego. Oggi, ci ritroviamo a trattare l’argomento del CCNL in base al personale impiegato negli enti locali, trattando il triennio 2016 – 2018, firmato in data 17 dicembre del 2020, coinvolgendo non solo i segretari locali, ma anche i dirigenti.

Tabelle retributive INPS enti locali: elenco completo

Abbiamo detto anticipatamente, che le tabelle retributive INPS per chi è assunto negli enti locali, sono state pubblicate. Di seguito, vedremo quali sono gli stipendi suddivisi per posizione:

Segretari Provinciali e Comunali di fascia A oppure B, che gestiscono segreterie oltre i 10 mila abitanti, lo stipendio di posizione può essere interamente valutato ai fini del Trattamento di Fine Servizio. Segretari Provinciali e Comunali di fascia B con segreterie in gestione tra i 3 mila e i 10 mila abitanti, lo stipendio è valutabile nei limiti del sussidio “di direzione”, percepito fino al 30 novembre del 1995, (tra i 1.032,91 euro e i 2.065,83 euro o ancora 3.098,74 euro, in base all’anzianità di servizio maturata – rispettivamente di cinque, dieci e quindici anni – alla data di interesse).

Nello specifico, ecco le retribuzioni:

Fascia Dall’01-01-2016 Dall’01-01-2017 Dall’01-01-2018 IVA Dall’01-07-2010 Dall’01-01-2021 (nuova retribuzione tabellare) A 40.230,09 40.741,29 41.479,29 299,88 41,779,17 B (segreterie oltre i 10 mila abitanti) 40.230,09 40.741,29 41.479,29 299,88 41,779,17 B (segreterie tra i 3 mila e i 10 mila abitanti) 37.453,47 37.964,68 38.702,,68 299,88 39.002,56 C 30.370,90 30.780,90 31.370,50 239,88 31.610,38

Queste sono le tabelle retributive INPS degli enti locali di cui tener conto.

Ribadiamo che chi rientra nella fascia A e B (con titolari di segreterie oltre i 10 mila abitanti), è quella che includa la “quota di retribuzione di posizione conglobata“.

La fascia B (con titolari di segreterie tra i 3 mila e o 10 mila abitanti) e C, è ridotta della quota di retribuzione di posizione conglobata.











