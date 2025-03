TABELLONE CHAMPIONS LEAGUE 2025: INTER BAYERN AI QUARTI DI FINALE

Tifosi e appassionati lo sanno già perfettamente, ribadiamo che nel tabellone Champions League 2025 il primo quarto di finale già ufficialmente definito sarà Inter Bayern. Le sfide dei nerazzurri e dei bavaresi negli ottavi di finale erano infatti abbinate, sono state superate senza problemi e allora ci attende il remake di tante sfide gloriose e spettacolari, dalla Coppa Uefa 1988 agli ottavi di Champions League 2011, che videro l’Inter ancora in festa un solo anno dopo il precedente più importante di tutti, cioè naturalmente la finale del 22 maggio 2010 a Madrid.

Tutto facile per l’Inter di Simone Inzaghi, che negli ottavi ha eliminato il Feyenoord con il punteggio complessivo di 4-1; impressionante però il Bayern Monaco, che ha travolto per 5-0 il Bayer Leverkusen in un derby tedesco con molto meno equilibrio rispetto a quanto si potesse pensare. Ecco allora nel tabellone Champions League 2025 il quarto di finale Inter Bayern, con andata in Germania l’8 oppure il 9 di aprile (le date esatte saranno decise quando ci sarà il quadro completo) e il ritorno a San Siro il 15 oppure 16 aprile.

TABELLONE CHAMPIONS LEAGUE 2025: POSSIBILE BARCELLONA IN SEMIFINALE

Le altre due squadre che si sono qualificate ieri, cioè Barcellona e Psg, aspettano ancora di conoscere quale sarà la propria rivale nel tabellone Champions League 2025. I catalani, proprio come Inter e Bayern, hanno vinto entrambe le partite contro il Benfica, adesso potrebbero essere potenzialmente favoriti anche nel quarto di finale contro Borussia Dortmund o Lille, che all’andata hanno pareggiato e di conseguenza sono ancora in bilico. È la sfida che in semifinale incrocerà la vincente di Inter Bayern, potrebbe essere un’altra suggestione in chiave 2010 ma in ordine inverso.

Dall’altra parte del tabellone Champions League 2025 invece al momento l’unica certezza è il Psg, che ha eliminato ai calci di rigore il Liverpool in un ottavo di finale che ci ricorderemo a lungo. In verità i parigini sanno che verosimilmente il loro prossimo avversario sarà l’Aston Villa, che ha vinto per 1-3 all’andata a Bruges. Ancora meno dubbi sull’Arsenal, che settimana scorsa hanno vinto con un clamoroso 7-1 contro il Psv Eindhoven e ora di fatto attendono chi avrà la meglio nel derby di Madrid.

TABELLONE CHAMPIONS LEAGUE 2025, QUARTI DI FINALE

Psv/Arsenal-Real Madrid/Atletico Madrid

Psg-Bruges/Aston Villa

Barcellona-Borussia Dortmund/Lille

Bayern Monaco-Inter