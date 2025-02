TABELLONE CHAMPIONS LEAGUE 2025, SOLO L’INTER PER L’ITALIA AGLI OTTAVI

C’è solo l’Inter, prendiamo in prestito il titolo dell’inno nerazzurro ma non è una bella notizia per il calcio italiano perché facciamo riferimento al tabellone Champions League 2025 e purtroppo agli ottavi di finale i campioni d’Italia saranno l’unica nostra rappresentante. Per l’Inter ha assunto così valore ancora maggiore avere chiuso tra le prime otto il girone unico, perché le tre italiane che sono invece andate ai playoff sono tutte uscite di scena, verdetti amarissimi anche perché potenzialmente erano tutte e tre favorite.

Invece il campo ha raccontato una storia completamente diversa e così è il Benelux a poter gonfiare il petto: fra le 16 squadre nel tabellone Champions League 2025 degli ottavi ci saranno infatti ben due squadre olandesi, Psv Eindhoven e Feyenoord, più il Bruges in rappresentanza del Belgio. Ulteriore curiosità è il fatto che l’avversaria dell’Inter sarà proprio una fra Psv Eindhoven e Feyenoord, quindi avremo il terzo incrocio Italia-Olanda, sperando naturalmente che possa andare meglio degli altri due.

TABELLONE CHAMPIONS LEAGUE 2025: AL COMANDO INGHILTERRA, SPAGNA E GERMANIA

Nel tabellone Champions League 2025 spiccano quindi Inghilterra, Spagna e Germania con tre squadre a testa. Per il calcio inglese avremo Liverpool, Arsenal e Aston Villa, che avevano chiuso tutte fra le prime otto del girone unico, mentre non ce l’ha fatta il Manchester City; questo evidentemente significa invece che si è qualificato il Real Madrid, che va così a raggiungere Barcellona e Atletico Madrid. Curiosa invece la situazione della Germania, che solo tre settimane fa sembrava in crisi e invece torna al top.

Infatti anche i tedeschi avevano ben cinque squadre come noi, ma due sono state eliminate subito, in più Bayern Monaco e Borussia Dortmund erano state costrette ai playoff, che però entrambe hanno passato, affiancando così il Bayer Leverkusen per completare il terzetto che mette la Bundesliga al pari di Premier League e Liga. A quota due oltre all’Olanda c’è la Francia grazie a Lille e PSG, infine hanno una squadra a testa Italia, Belgio e Portogallo, che ha ancora in corsa il Benfica.

TABELLONE CHAMPIONS LEAGUE 2025: LE SQUADRE AGLI OTTAVI

Arsenal, Aston Villa, Atletico Madrid, Barcellona, Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Benfica, Borussia Dortmund, Bruges, Feyenoord, Inter, Lille, Liverpool, PSG, Psv Eindhoven, Real Madrid