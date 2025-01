TABELLONE CHAMPIONS LEAGUE: DUE DERBY CONSECUTIVI?

Il tabellone Champions League si è formato: mercoledì abbiamo finalmente vissuto l’ultima giornata del super girone da 36 squadre, dunque conosciamo le otto formazioni che si sono qualificate immediatamente agli ottavi. A fare compagnia all’Inter, giunta quarta in classifica e unica italiana che eviterà gli spareggi, sono Liverpool, Barcellona, Arsenal, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa. Di conseguenza abbiamo avuto diverse sorprese: intanto Atalanta, Juventus e Milan sono costrette ai playoff e con loro le big Bayern Monaco, Manchester City (salvo per il rotto della cuffia) e il Real Madrid campione in carica oltre al Psg.

Il punto sta ora nel tabellone Champions League: a causa infatti della formula, che prevede accoppiamenti tra gruppetti secondo la classifica, sappiamo già che ai playoff potrebbe esserci il derby tra Juventus e Milan (con i rossoneri in casa al ritorno) ma non solo, perché in quella zona gravita anche l’Inter e, di conseguenza, anche agli ottavi potrebbe esserci il derby che addirittura, per la seconda volta in tre anni, potrebbe essere quello della Madonnina, ma anche quello d’Italia tra i nerazzurri e la Juventus. Qui naturalmente dipenderà da come andrà il playoff, detto che l’altra avversaria di una tra Milan e Juventus potrebbe essere l’Arsenal.

UN TABELLONE CHAMPIONS LEAGUE “SQUILIBRATO”

Non è finita qui: infatti il tabellone Champions League appare particolarmente squilibrato tra le due metà. Nella parte bassa non ci sono solo Inter o Arsenal: le due “teste di serie” (cioè già qualificate agli ottavi) che incrociano le tre italiane sono Bayer Leverkusen e il ritrovato Atletico Madrid, ma il punto sta nel gruppetto playoff che prevede un potenziale incrocio tra Bayern e Manchester City o tra Real Madrid e i Citizens (con il Celtic di mezzo), dunque vada come vada una corazzata arriverà agli ottavi e ne sfiderà un’altra. Non la situazione ideale per Inter, Juventus e Milan; nella metà alta del tabellone Champions League c’è invece l’Atalanta, che al playoff pescherà Sporting Lisbona o Bruges.

Poi però strada più abbordabile almeno agli ottavi: qui infatti la potenziale avversaria della Dea sarebbe una tra Aston Villa e Lille, solo ai quarti ci sarebbe la sopravvissuta tra Liverpool e Barcellona con le insidie Psg e Benfica, allo stato attuale decisamente meno rischiose di Real Madrid, Bayern o Manchester City. Insomma: nella sfortuna di aver dovuto giocare i playoff possiamo dire che all’Atalanta il nono posto abbia giovato parecchio, sono le altre italiane a doversi preoccupare del tabellone Champions League ma è anche vero che le considerazioni a bocce ferme possono essere diverse rispetto all’esito dei campi.