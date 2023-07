Tabellone Coppa Italia 2024/ Accoppiamenti e 1° turno: si comincia il 5 agosto a Catanzaro (26 luglio 2023)

TABELLONE COPPA ITALIA 2024: SI PARTE IL 5 AGOSTO

Il tabellone di Coppa Italia 2023-2024 è stato ufficializzato: a dirla tutta il posizionamento delle teste di serie (le prime otto della scorsa Serie A) era stato rivelato già a metà giugno, ma solo oggi la Lega ha reso noti gli accoppiamenti dei turni preliminari e di tutto il percorso che dovrà condurre sino alla finale. Si comincia il 5 agosto, con Catanzaro Foggia: un succosissimo derby del Sud che è di fatto l’anticipo del turno preliminare, con le altre tre partite che si giocheranno il giorno seguente e saranno Reggiana Pescara, Feralpisalò Vicenza e Cesena Entella. Le quattro vincenti saranno già in campo la settimana dopo (tra 11 e 14 agosto) per quello che è a tutti gli effetti il primo turno.

Da segnalare, per quanto riguarda il tabellone di Coppa Italia 2024, che sono state escluse Brescia, Lecco, Perugia e Reggina: due di queste dovrebbero essere comunque ripescate in Serie B (o confermate), ma vista la grande incertezza sono state fatte fuori. Adesso, possiamo valutare quali siano i potenziali accoppiamenti per le otto big che, come ormai da tradizione per la Coppa Italia, entreranno in corsa solo agli ottavi di finale, ma ovviamente come dicevamo sono già state piazzate nel tabellone e dunque, sia pure in modo parecchio eventuale e virtuale, possono già iniziare a ragionare sul loro cammino.

I POSSIBILI ACCOPPIAMENTI PER LE BIG

Andiamo dunque a vedere quali siano gli accoppiamenti delle big per quanto riguarda il tabellone di Coppa Italia 2024. I campioni in carica dell’Inter possono giocare contro Bologna o Verona, eventualmente una tra Cesena ed Entella e ancora Ascoli; il Milan, potenziale avversario dei nerazzurri in un derby di semifinale, avrebbero Cagliari o Udinese ma anche la possibilità Palermo, così come Catanzaro o Foggia, ancora la Fiorentina finalista nella passata edizione se la vedrebbe contro Lecce o Como, Bari o Parma.

Abbiamo poi la Juventus, che agli ottavi di Coppa Italia può pescare la Salernitana o la Sampdoria oppure Ternana o Sudtirol; la Roma “rischia” nuovamente la Cremonese che lo scorso anno è andata a vincere all’Olimpico, nei quarti i giallorossi avrebbero la Lazio che aprirebbe contro il Monza o il Genoa. Infine il Napoli, che attende eventualmente il Torino o il Frosinone come squadra di Serie A, in caso di sorprese ecco Pisa, Feralpisalò o Vicenza. Come già detto, capire adesso nei dettagli come si formerebbe il tabellone di Coppa Italia 2023-2024 per quanto riguarda le otto teste di serie è impresa ardua, ma eventualmente i tifosi possono iniziare a tracciare un percorso ideale con gli accoppiamenti che la Lega ha reso noti nella giornata di oggi…

