Tabellone Coppa Italia 2025-2026: ecco date e orari dei primi turni e i potenziali accoppiamenti sino alla finale del torneo.

TABELLONE COPPA ITALIA 2025-2026: DATE E ORARI DEI PRIMI TURNI

Il tabellone Coppa Italia 2025-2026 è stato definito: si parte sabato 9 agosto e per il momento la Lega ha reso noti, ufficializzandoli, date e orari dei primi due turni, vale a dire intanto il preliminare che coinvolgerà otto squadre di Serie C (rispetto alla passata stagione, perché ci sono anche le quattro neopromosse).

In più ci sono date e orari dei trentaduesimi, che si formeranno completamente dopo queste partite che termineranno domenica 10 agosto. In più, come sempre, si è formato anche l’intero tabellone Coppa Italia 2025-2026, ma ovviamente gli accoppiamenti sono solo potenziali; scopriremo strada facendo quali saranno.

Entella Ternana, Padova Vicenza, Avellino Audace Cerignola e Pescara Rimini saranno le quattro partite del turno preliminare; la Lega ha anche confermato la formula della Coppa Italia, con 68 squadre al via e gare secche con la sola esclusione delle semifinali.

Le big giocheranno in casa la loro partita e dunque ci saranno, inevitabilmente, ancora polemiche legate a un regolamento che favorisce oltremisura le grandi squadre lasciando poco spazio alle sorprese, anche se poi bisogna dire che l’anno scorso il trofeo è andato al Bologna.

TABELLONE COPPA ITALIA 2025-2026: L’ESORDIO DEL MILAN

Abbiamo dunque il tabellone Coppa Italia 2025-2026, e il primo dato interessante è quello che riguarda il Milan: avendo perso la finale dello scorso maggio, i rossoneri sono usciti dalle otto teste di serie (che sono invece Bologna, Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Roma, Fiorentina e Lazio) e per una volta non cominceranno il loro cammino dagli ottavi, ma appunto dai trentaduesimi. Sapevamo già che avrebbero ospitato il Bari, adesso sappiamo anche quando: domenica 17 agosto alle 21:15, sperando di fare meglio del Napoli che, in campo ad agosto 2024 contro il Modena, aveva poi subito una ripassata dal Frosinone.

Riguardo i potenziali accoppiamenti, nel tabellone Coppa Italia 2025-2026 dobbiamo dire che quest’anno ogni derby sarà possibile solo in finale, almeno quelli che riguardano le squadre di Serie A; Bologna Milan e Atalanta Juventus, vale a dire le ultime due finali, potrebbero andare in scena ai quarti mentre in semifinale potremmo avere un’interessantissima Napoli Roma, con i giallorossi che in precedenza potrebbero sfidare l’Inter. Come sempre, vedremo se ci saranno sorprese; intanto, da citare nei trentaduesimi (lunedì 18 agosto) il derby ligure Spezia Sampdoria, con i blucerchiati all’esordio dopo il caos che li ha riportati in Serie B.