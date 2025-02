Tabellone Coppa Italia, le imprese di Empoli e Bologna e il derby di Milano

Nella serata di ieri si è concluso il turno dei quarti di finale della Coppa Italia che ha visto la clamorosa eliminazione della Juventus ai rigori contro l’Empoli, dopo il risultato di 1-1 nei tempi regolamentari, viene così definito il tabellone Coppa Italia per le semifinali che vede da un lato sfidarsi Inter, che ha battuto 2-0 la Lazio, e Milan, che ha vinto 3-1 con la Roma, per l’ennesimo derby stagionale che si dividerà su due sfide, la gara d’andata e di ritorno, per decidere chi andrà in finale. L’altro lato del tabellone vedrà invece la sfida tra Bologna, che ha vinto 1-0 con l’Atalanta, ed Empoli, vera sorpresa della competizione.

Con la vittoria della serata di ieri l’Empoli compie un’impresa non solo per aver eliminato la Juventus ma per averlo fatto con numerosi infortuni, soprattutto in difesa, e un grosso turnover nel resto del campo, un’ottima notizia è anche per il tecnico Roberto D’Aversa che riuscirà a preservare il suo posto in panchina messo a rischio dalle 0 vittorie nelle ultime 11 partite di Serie A. Il successo della squadra toscana riporta alla mente l’impresa della Cremonese di due stagioni fa che era riuscita ad arrivare in semifinale eliminando Roma e Napoli, campione d’Italia in quella stagione, per poi essere sconfitta dalla Fiorentina.

Tabellone Coppa Italia, obiettivo per le semifinaliste?

Il tabellone Coppa Italia definisce già quali potrebbero essere le squadre a partecipare alla Supercoppa Italiana in Arabia Saudita del prossimo anno, infatti il trofeo vede partecipare non solo la vincitrice della Coppa Italia e quella dello Scudetto ma anche le seconde classificate, per questo a Riyad il prossimo anno sarà sicuramente presente una tra Bologna ed Empoli, quella che arriverà in finale. Questa per quanto possa essere una bella notizia per i tifosi delle due squadre e quelli neutrali più sentimentali potrebbe ritorcersi contro la Federazione che probabilmente andrebbe a ricavare meno soldi dalla vendita dei diritti delle partite.

Con la sconfitta di ieri sera ora Thiago Motta è sotto esame per il resto della stagione e sarà obbligato a raggiungere il piazzamento Champions in campionato, per il Milan rimane l’obiettivo principale in quanto unica competizione in cui può essere in corsa e la vittoria della coppa garantirebbe di giocare l’Europa League, l’Inter ha altri obiettivi primari ma la partita di martedì ha dimostrato come Inzaghi e i suoi giocatori non hanno intenzione di rinunciarci. Per l’Empoli invece la Coppa Italia rischia di essere una distrazione per la salvezza da raggiungere mentre il Bologna potrebbe decidere di puntarci come obiettivo primario della stagione.