Tabellone e calendario Europei 2020/ Date e partite: Italia in campo il 2 luglio

TABELLONE E CALENDARIO EUROPEI 2020

Il tabellone degli Europei 2020 è in via di definizione: ieri abbiamo assistito alle prime due partite degli ottavi di finale, l’Italia ha battuto l’Austria volando ai quarti e dunque adesso c’è ancora più interesse nello scoprire quale sia la sorte degli azzurri nel torneo, e anche quali saranno le date che interesseranno la nazionale di Roberto Mancini. Dunque, andiamo subito a vedere la composizione del tabellone: per il momento non ci sono quarti di finale fissati, sarà solo tra qualche ora che scopriremo i primi con l’Italia che attende la vincente di Belgio Portogallo (in programma a Siviglia alle ore 21:00).

PRONOSTICI EUROPEI 2020/ Previsioni e quote: belgi favoriti contro il Portogallo

Invece la Danimarca, che ieri ha schiantato il Galles, si è regalata un quarto di finale contro una tra Olanda e Repubblica Ceca, con queste due nazionali che saranno in campo alle ore 18:00 a Budapest e la vincente che volerà a Baku, per sfidare la nazionale scandinava. L’Italia poi incrocerebbe in semifinale, trovandosi nella parte alta del tabellone, la vincente del match che uscirà dalle ulteriori vincitrici di Francia Svizzera e Croazia Spagna; l’ostacolo più duro in finale sarebbe la Germania che giocherà contro l’Inghilterra, ma naturalmente occhio anche all’Olanda.

Probabili formazioni Olanda Repubblica Ceca/ Quote, De Boer punta su Memphis Depay

LE DATE DEGLI EUROPEI 2020

Per quanto riguarda le date, il calendario degli Europei 2020 proseguirà domani con Croazia Spagna e Francia Svizzera, mentre gli ottavi di finale si concluderanno martedì 29 giugno con Inghilterra Germania e Svezia Ucraina; a quel punto avremo altri due giorni di riposo, e si tornerà quindi in campo venerdì 2 luglio per i primi due quarti. Sappiamo già che quello dell’Italia sarà alle ore 21:00, mentre alle 18:00 potremmo avere un’interessantissima Francia Spagna e comunque il match che “incrocia” quello degli azzurri. Il 3 luglio, sabato, si giocheranno gli altri due quarti per definire la semifinale nella parte bassa; poi tutti a Wembley (sempre che si giochi lì) con le semifinali che sono previste per martedì 6 e mercoledì 7 luglio, Italia eventualmente in campo nella prima di queste due sfide. Agli Europei la finale per il terzo posto non viene disputata: significa che dopo le due semifinali l’ultimo appuntamento sarà con la finale, naturalmente fissata di domenica (11 luglio) alle ore 21:00. A questo punto la grande speranza è che l’Italia di Roberto Mancini arrivi fino a questa partita, tornando alla finale degli Europei dopo 9 anni; vedremo però se sarà davvero così, il cammino è ancora lungo…

LEGGI ANCHE:

Chiellini: “combatteremo nazismo”/ Video gaffe del capitano: “Italia no in ginocchio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA