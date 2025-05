TABELLONE INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: ECCO L’ESORDIO DI SINNER

Il tabellone Internazionali d’Italia 2025 Roma è stato rivelato: bisogna per forza di cose partire da Jannik Sinner, che ancora non sa quale sarà il suo avversario per il semplice motivo che l’altoatesino, al rientro dalla squalifica di tre mesi per il caso Clostebol, è testa di serie numero 1 del tabellone e dunque godrà del bye, vale a dire che salterà il primo turno come gli altri big iniziando direttamente dal secondo. Ebbene, attenzione perché potrebbe esserci un incrocio davvero molto interessante: il primo avversario di Sinner sarà infatti uno tra Mariano Navone e Federico Cinà, dunque al rientro il numero 1 potrebbe avere un derby contro il giovane che in sua assenza ha fatto parlare di sé, ricevendo una wild card al Miami Open e vincendo i primi due match a livello Atp.

Siamo potenzialmente in presenza di una partita importante anche dal punto di vista delle suggestioni, due italiani che potrebbero essere il presente e il futuro del tennis mondiale; intanto l’altra notizia per Sinner è che Carlos Alcaraz è finito nella parte bassa del tabellone, lo spagnolo (ancora non al 100%) avrebbe dunque una semifinale contro Alexander Zverev e, come il tedesco che al Foro Italico ha già vinto due titoli, potrebbe affrontare Sinner solo nella finale degli Internazionali d’Italia 2025 Roma. Un aiuto in più verso la possibilità del titolo Masters 1000 in casa per l’altoatesino, anche se le insidie nel tabellone certamente non mancheranno.

TABELLONE INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: GLI ALTRI ITALIANI

Per quanto riguarda gli altri italiani nel tabellone Internazionali d’Italia 2025 Roma, potenzialmente ci sarà un altro derby al secondo turno perché Matteo Berrettini che ha il bye potrebbe affrontare Fabio Fognini, ma il romano a dire il vero si è già cancellato dal torneo di doppio (che avrebbe giocato con il fratello Jacopo) e dunque resta in forse anche per il singolare. Già derby all’esordio tra Flavio Cobolli e Luca Nardi, match molto interessante; Matteo Arnaldi se la dovrà vedere con il veterano Roberto Bautista Agut e Matteo Gigante con l’insidioso francese Arthur Rinderknech, ma a conti fatti rischia anche Lorenzo Musetti che affronta il primo torneo, proprio a Roma, da Top Ten del ranking Atp.

Il carrarese, finalista a Montecarlo e semifinalista a Madrid, arriva agli Internazionali d’Italia 2025 in grande spolvero ma come rivale al secondo turno potrebbe trovare Hamed Medjedovic: il serbo, che ha un anno meno di lui, l’anno scorso al Foro Italico era riuscito ad eliminare Alejandro Davidovich Fokina in due set e, al terzo turno, era andato ad un’incollatura dal far fuori anche Daniil Medvedev che era la testa di serie numero 2, dunque è stato qui che Medjedovic si è fatto un nome. A dire il vero poi non è troppo riuscito a confermare quei risultati, ma l’aria di Roma potrebbe giovargli come già successo nell’ultima edizione del Masters 1000.