Tabellone Miami Open 2024, il cammino di Sinner/ Con Alcaraz in finale, prima Medvedev (oggi 18 marzo)

TABELLONE MIAMI OPEN 2024: IL CAMMINO DI JANNIK SINNER

È stato pubblicato il tabellone del Miami Open 2024: il nuovo torneo Masters 1000 scatta mercoledì 20 marzo, anche se in realtà è già cominciato con i turni di qualificazione. Ancora una volta ci sarà Jannik Sinner, che a Key Biscaine ha giocato due finali: nella prima aveva perso contro Hubert Hurkacz, sconfitta forse a sorpresa ma anche arrivo all’ultimo atto non del tutto pronosticabile, mentre l’anno scorso Sinner era stato battuto da Daniil Medvedev, in un periodo nel quale l’altoatesino non riusciva a venire a capo del russo, poi battuto in serie con sigillo soprattutto nella finale degli Australian Open, rimontandolo da 0-2, e ripetendosi subito dopo a Rotterdam.

DIRETTA/ Sinner Alcaraz (risultato 6-1, 3-6, 2-6): Jannik si arrende, Carlos vola in finale Indian Wells 2024

Del tabellone del Miami Open 2024 dobbiamo dire che, aspettando che si completino le qualificazioni, abbiamo già sette italiani presenti: uno di questi è Matteo Berrettini, che dopo la lunga inattività per infortunio ha scaldato i motori nel Challenger di Phoenix e che avrà un primo turno particolarmente ostico contro Andy Murray, lo scozzese agli ultimi giri di una grande giostra. Sinner sarà invece numero 2: come ranking Atp è ancora il terzo giocatore al mondo, ma al Miami Open 2024 non ci sarà Novak Djokovic che ha dato forfait (a Indian Wells ha perso al terzo turno contro Luca Nardi) e dunque fa salire di una posizione tutti gli altri.

DIRETTA/ Sinner Lehecka (risultato finale 6-3 6-3): Jannik vola in semifinale! (Indian Wells 2024, 14 marzo)

SINNER AL MIAMI OPEN 2024, GLI INCROCI CON ALCARAZ E MEDVEDEV

Il numero 1 nel tabellone del Miami Open 2024 è Carlos Alcaraz, fresco campione in California e che proverà a timbrare il Sunshine Double: già vincitore a Key Biscaine (nel 2022), potrà incrociare Sinner soltanto in finale, visto che appunto i due sono i primi giocatori del seeding. Sinner, che si trova nella parte bassa del tabellone, in semifinale potrebbe invece giocare contro Medvedev: contro il russo adesso ha un’ottima striscia ma il numero 4 Atp su questi campi fa paura, come dimostra il titolo vinto lo scorso anno.

A proposito: Sinner ancora una volta dovrà difendere parecchi punti, questa volta meno di Alcaraz perché i ruoli sono invertiti da Indian Wells, al Miami Open era stato l’azzurro a vincere la sfida diretta in semifinale e incrociare Daniil Medvedev nell’ultimo atto. Per completare le informazioni, nel tabellone principale del Miami Open 2024 abbiamo già Lorenzo Musetti che sfiderà all’esordio Roman Safiullin, Matteo Arnaldi impegnato contro Arthur Fils, Lorenzo Sonego che se la vedrà con Daniel Evans, Flavio Cobolli che attende un qualificato e Luciano Darderi, che ha un impegno tosto contro Denis Shapovalov. Per Sinner, come già a Indian Wells e in ogni Masters 1000, l’esordio avverrà al secondo turno dopo il bye.

DIRETTA/ Sinner Shelton (risultato finale 7-6 6-1): Jannik vola ai quarti di Indian Wells 2024! (12 marzo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA