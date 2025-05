TABELLONE PLAYOFF BASKET A1: ECCO GLI ACCOPPIAMENTI!

Con la 30^ giornata in archivio, il tabellone playoff basket Serie A1 si è finalmente definito: a dire il vero, non c’era poi troppo da definire ad un turno dal termine perché, a differenza delle stagioni precedenti, parecchi verdetti erano già stati emessi. Mancava quello più importante, ovvero la prima posizione in classifica, che è stata stabilita in una straordinaria sfida diretta: Virtus Bologna Trapani non ha deluso le attese, gli Shark hanno sfiorato il grande colpo alla Unipol Arena ma il canestro di Isaia Cordinier ha mandato tutto all’overtime, dove la Segafredo si è infine presa la vittoria della partita e della regular season, e ora avrà il fattore campo per tutta la durata dei playoff. Dato questo che, visto il grande equilibrio, potrebbe certamente essere importante.

Definita anche la sesta posizione che era contesa da due squadre, l’ha difesa Trieste grazie alla vittoria contro Sassari relegando Reggio Emilia al settimo posto. Per quanto riguarda gli altri seed nel tabellone playoff basket Serie A1, Milano era già certa della quinta posizione e Venezia dell’ottava; Trapani ha comunque difeso il secondo posto in virtù delle sfide dirette, terza è Brescia – per la seconda stagione consecutiva beffata quasi sullo striscione del traguardo – mentre il quarto slot compete a Trento, che aveva iniziato 10-0 il campionato e ha guidato a lungo ma ha subito la sorte peggiore.

TABELLONE PLAYOFF BASKET A1: UNA GRANDE NOVITÀ

Andiamo dunque a vedere il tabellone playoff basket A1 con i suoi accoppiamenti, ricordando che le serie (da quest’anno anche la finale) saranno al meglio delle cinque partite, con le prime due in casa della squadra meglio piazzata e la formula 2-2-1. La Virtus Bologna incrocia Venezia: forse la Segafredo avrebbe preferito Reggio Emilia ma ha scelto di non fare calcoli, così anche Trapani che se l’è giocata fino all’ultimo e ha pescato la Unahotels, sapendo di poter centrare la semifinale. Qui arriva la grande novità rispetto alle ultime stagioni: per la prima volta dopo quattro anni la finale non sarà Virtus Bologna Milano, perché le due corazzate stavolta potranno affrontarsi solo in semifinale e questo sempre che l’Olimpia, che appunto non ha il fattore campo, riesca a superare Trento.

La Dolomiti Energia naturalmente si mangia le mani per la grande occasione sprecata: al danno di non aver vinto la regular season si aggiunge la beffa di aver pescato immediatamente una Milano a caccia del quarto scudetto consecutivo, anche se questa versione dell’Olimpia ha mostrato parecchie crepe resta comunque la favorita per arrivare in fondo. Chiude il tabellone playoff basket A1 la sfida tra Brescia e Trieste: qui la Germani ha chiaramente qualcosa in più ma attenzione ai solisti giuliani, ad ogni modo una semifinale tra la Leonessa e la neopromossa ma ambiziosissima Trapani sarebbe spettacolare, ad ogni modo scopriremo tutto quando si comincerà a giocare.

TABELLONE PLAYOFF BASKET A

(1) Virtus Bologna – (8) Venezia

(4) Trento – (5) Milano

(3) Brescia – (6) Trieste

(2) Trapani – (7) Reggio Emilia