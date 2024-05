Tabellone playoff Serie B/ Acuto del Palermo! (oggi 10 maggio 2024)

TABELLONE PLAYOFF SERIE B: SAMPDORIA AVANTI MA NON BASTA

A fine partite conosceremo la composizione esatta del tabellone dei playoff di Serie B, il tabellone è al momento confermato per quanto riguarda l’accoppiamento del primo turno. Sicura la sfida tra Catanzaro e Brescia in casa del calabresi, al momento è sempre il Palermo a dover ospitare al “Barbera” la Sampdoria. I blucerchiati sono passati a condurre sull’1-3 a Catanzaro ma i rosanero conservano il sesto posto grazie dal gol di Diakité che sta permettendo loro di espugnare il campo del Sudtirol. (agg. di Fabio Belli)

TABELLONE PLAYOFF SERIE B: IL CATANZARO PAREGGIA!

A fine partite conosceremo la composizione esatta del tabellone dei playoff di Serie B, a metà gara sui campi interessati va segnalato il pareggio del Catanzaro contro la Sampdoria, 1-1 firmato da un gol di Olivieri. Torna dunque sesto il Palermo che con questo risultato, mantenendo il pareggio contro il Sudtirol, giocherebbe in casa il primo turno dei play off contro la Samp. Brescia sempre sotto e sempre ottavo, chiamato ad andare in casa del Catanzaro quinto. La Cremonese vince 2-0 col Cittadella ma i grigiorossi sono già certi del quarto posto, partirebbero dalle semifinali al momento assieme al Como, sotto contro il Cosenza e costretto a lasciare il secondo posto e la Serie A immediata al Venezia che sta espugnando il campo dello Spezia. (agg. di Fabio Belli)

TABELLONE PLAYOFF SERIE B: BLUCERCHIATI AVANTI A CATANZARO

A fine partite conosceremo la composizione esatta del tabellone dei playoff di Serie B, a metà dai primi tempi la situazione dell’ultima giornata sorride alla Sampdoria, già in vantaggio a Catanzaro grazie a un calcio di rigore trasformato da Borini. Un gol che al momento permette ai blucerchiati di prendersi il sesto posto in classifica, davanti al Palermo ancora bloccato sullo 0-0 in casa del Sudtirol e al Brescia che sta perdendo sul campo del Bari. Al momento i play off sarebbero Catanzaro-Brescia e Sampdoria-Palermo nel quadro del primo turno. (agg. di Fabio Belli)

TABELLONE PLAYOFF SERIE B: SI GIOCA PER GLI ULTIMI VERDETTI!

Dal momento che siamo in attesa di scoprire la composizione esatta del tabellone dei playoff di Serie B, che sarà decisa naturalmente dalle partite di questa sera nell’ultima giornata, possiamo ricordare che cosa era successo l’anno scorso negli spareggi di fine stagione. Il primo turno aveva rispettato i valori della classifica, dal momento che il Cagliari quinto vinse per 2-1 contro il Venezia ottavo, mentre la rivelazione Sudtirol si impose per 1-0 contro la Reggina nella sfida fra la sesta e la settima nella classifica finale di Serie B.

In semifinale poi la corsa del Sudtirol si fermò al cospetto del Bari: doppia vittoria per 1-0 delle squadre di casa, con i pugliesi che ebbero la meglio in virtù del piazzamento al terzo posto; il Cagliari invece ribaltò le sorti contro il Parma quarto, grazie a una vittoria casalinga per 3-2 e il pareggio per 0-0 al ritorno al Tardini. Infine, il capolavoro sardo si compì nella finale contro il Bari con pareggio per 1-1 all’andata e colpaccio per 0-1 al ritorno al San Nicola, così fu la quinta ad essere promossa. Quest’anno invece cosa ci riserverà il tabellone dei playoff di Serie B? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GRIGLIA E ACCOPPIAMENTI

Nella 38^ giornata del campionato cadetto, l’ultima della stagione regolare che si gioca venerdì 10 maggio 2024, ci sarebbe da scoprire quale sarà il tabellone dei playoff di Serie B; usiamo il condizionale perché in realtà. ed è un fatto curioso in un campionato con classifica sempre molto corta, a dire il vero è tutto già deciso. Ovvero: le partecipanti alla post season per la terza promozione ci sono tutte, ma resta ancora da definire qualcosa circa le posizioni e, di conseguenza, gli accoppiamenti del primo turno e la griglia. Innanzitutto, non sappiamo ancora quale sarà la prima testa di serie nel tabellone dei playoff di Serie B: Como e Venezia si giocano ancora la promozione diretta, quella che mancherà l’obiettivo sarà la terza in classifica.

Partirà dunque dalla semifinale, andando a incrociare la vincente del match tra sesta e settima: è già deciso anche questo, così come la seconda semifinalista che sarà la Cremonese, la quale è già sicura del suo quarto posto e non potrà né migliorare né peggiorare la sua graduatoria. Con il Catanzaro già quinto, in ballo ci sono solo le posizioni dalla sesta all’ottava per quanto riguarda il tabellone: qui lo scenario è intrigante perché, entrando nella 38^ giornata, abbiamo il Palermo con 53 punti, la Sampdoria con 52 e il Brescia con 51.

BALLANO TRE POSIZIONI NEL TABELLONE PLAYOFF

Le partite da seguire per stabilire il tabellone dei playoff di Serie B sono Bari Brescia, Catanzaro Sampdoria e Sudtirol Palermo: calabresi e altoatesini non si giocano niente, il Bari invece rischia la retrocessione immediata e dunque ha bisogno di punti. Al momento gli accoppiamenti dei playoff sarebbero Catanzaro Brescia e Palermo Sampdoria, poi Como o Venezia contro la vincente della seconda sfida e Cremonese contro chi uscirà dall’altro primo turno; in nessun caso ci sarà un arrivo delle tre squadre a pari punti, allora possiamo dire che il Brescia ha i doppi confronti a favore sia con il Palermo che con la Sampdoria, mentre tra rosanero e blucerchiati il vantaggio è di questi ultimi.

Tradotto, mancando la vittoria al Druso il Palermo rischia di scivolare anche di due posizioni nella griglia dei playoff, ma anche retrocedere di un posto significherebbe non avere il fattore campo nel primo turno. Ci si gioca soprattutto questo, oltre al fatto che in questo momento nessuno vorrebbe pescare la Sampdoria che è particolarmente in forma: staremo a vedere allora cosa succederà nelle tre partite citate, come si formerà la griglia dei playoff di Serie B e quali saranno gli accoppiamenti del primo turno, sarà comunque una post season ampiamente entusiasmante e lo diciamo prima ancora di conoscerne il tabellone definito.











