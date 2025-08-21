Tabellone Us Open 2025: sorteggiato tutto il cammino nello Slam di New York, scopriamo i potenziali avversari di Jannik Sinner.

TABELLONE US OPEN 2025: IL CAMMINO DI SINNER

Il tabellone Us Open 2025 è stato sorteggiato pochi minuti fa: è dunque noto, naturalmente in maniera potenziale, il cammino che Jannik Sinner dovrà affrontare per andare a prendersi il secondo titolo consecutivo a Flushing Meadows, ricordando il successo dello scorso anno nella finale contro Taylor Fritz.

Il quale, tra l’altro, sarebbe un possibile avversario, nuovamente, anche nell’ultimo atto di quest’anno: infatti Jannik Sinner, che è la testa di serie numero 1, nel tabellone Us Open 2025 può incrociare il grande rivale Carlos Alcaraz solo in finale, ma così anche lo statunitense nato nel 1997.

Potenziali finalisti, completando le informazioni, anche Novak Djokovic e Ben Shelton. L’esordio di Sinner avverrà contro Vit Kopriva, ceco che quest’anno ha una vittoria contro Luciano Darderi nella finale del Challenger di Napoli; nel suo lato incrociano soprattutto Alexander Zverev, possibile avversario in semifinale, e quel Jack Draper già vincitore di Indian Wells (e finalista a Madrid) che abbiamo visto in grande forma nel nuovissimo doppio misto.

L’inglese può essere rivale di Sinner nei quarti, dove però l’azzurro potrebbe avere due possibilità di derby: contro Flavio Cobolli, e soprattutto contro Lorenzo Musetti. Agli ottavi, oltre al “solito” Tommy Paul, occhio ad Alexander Bublik, che ha battuto Sinner ad Halle.

TABELLONE US OPEN 2025: GLI ALTRI ITALIANI

Questo dunque il cammino di Jannik Sinner, ma il tabellone Us Open 2025 ci ha consegnato anche il primo turno degli altri italiani. Il match più difficile spetta sicuramente a Matteo Arnaldi che se la dovrà vedere con Francisco Cerundolo; dovrà invece aspettare il nome Cobolli, perché pescherà un qualificato (questi turni sono in corso in questi giorni) o eventualmente un lucky loser, cioè un eliminato alle qualificazioni che prenda il posto di un giocatore ritirato (deve chiaramente succedere prima che quest’ultimo abbia giocato). Andiamo avanti a valutare i primi incroci degli italiani nel tabellone Us Open 2025.

Darderi, particolarmente in forma, rischia qualcosa ma tutto sommato parte favorito nei confronti di Rinky Hijikata, nome ormai consueto negli Slam; per Musetti l’ostacolo Giovanni Mpetshi Perricard potrebbe essere più tosto del previsto, soprattutto se il carrarese confermerà di essere ancora sotto tono. Lorenzo Sonego invece dovrà aprire agli Us Open 2025 contro Tristan Schoolkate: lo avevamo visto avversario di Sinner nel secondo turno degli Australian Open vinti quest’anno. Per Luca Nardi c’è Tomas Machac, sfida dura, per Mattia Bellucci invece Juncheng Shang.