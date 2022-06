Tabellone Wimbledon 2022/ Berrettini dalla parte di Nadal, con Djokovic…

Sorteggiato il tabellone di Wimbledon 2022, il terzo torneo stagionale del Grande Slam di tennis al via lunedì 27 giugno a Londra, tra molte polemiche a causa dell’esclusione dei tennisti russi e conseguente decisione ATP di non assegnare punti. Sarà dunque un anno particolare, tuttavia resta intatto il fascino (e anche il montepremi) dell’evento più importante dell’anno del tennis e allora viene naturale andare a curiosare nel tabellone di Wimbledon 2022, soprattutto per quanto riguarda il torneo del singolare maschile che vedrà tra i principali protagonisti il nostro Matteo Berrettini, oltre naturalmente agli eterni Novak Djokovic e Rafa Nadal.

L’anno scorso Matteo Berrettini vinse il torneo del Queen’s prima di giungere in finale, traguardo storico e mai toccato in precedenza da tennisti italiani a Wimbledon. Il romano sull’erba è davvero un campione, quest’anno ha vinto a Stoccarda e bissato il successo al Queen’s, quindi sarà tra i principali favoriti per la vittoria anche a Wimbledon 2022 pur essendo “solo” la testa di serie numero 8 in tabellone, inserito nella parte bassa che sarà anche quella di Rafa Nadal, con il quale dunque ci potrebbe essere un incrocio in semifinale.

TABELLONE WIMBLEDON 2022: IL POSSIBILE PERCORSO DI MATTEO BERRETTINI

Il tabellone di Wimbledon 2022 ci dice invece che Novak Djokovic sarà nella parte alta del tabellone, dunque incrocerebbe Matteo Berrettini o Rafa Nadal solamente in una eventuale finale, che sarebbe in un caso il bis dell’anno scorso e nell’altro l’ennesimo capitolo di una rivalità infinita. Novak Djokovic potrebbe trovare nei quarti lo spagnolo Carlos Alcaraz (che però sull’erba è una incognita), mentre nella parte alta del tabellone di Wimbledon 2022 le altre due teste di riferimento saranno sulla carta il norvegese Casper Ruud e il polacco Hubert Hurkacz.

Matteo Berrettini, testa di serie numero 8, idealmente avrebbe nei quarti il greco Stefanos Tsitsipas, mentre il canadese Felix Auger Aliassime incrocerebbe Rafael Nadal se tutto andasse liscio per le migliori teste di serie nel tabellone di Wimbledon 2022 in vista di una possibile semifinale tra Berrettini e Nadal. Nel primo turno, tra le partite più interessanti ci sarà quella tra l’altro azzurro Jannik Sinner e il tre volte campione slam Stan Wawrinka; Fabio Fognini invece se la vedrà al primo turno contro l’olandese Griekspoor. L’esordiente Andrea Vavassori avrà subito un avversario ostico come Frances Tiafoe, così come Lorenzo Musetti che trova Taylor Fritz, mentre Lorenzo Sonego avrà la possibilità di vendicarsi con Kudla dopo il ko al Queen’s. Nel tabellone femminile di Wimbledon 2022 la numero 1 italiana Camila Giorgi se la vedrà al debutto contro la Frech. Jasmine Paolini affronterà invece la due volte vincitrice del torneo Petra Kvitova, con la Bronzetti impegnata contro la Li e un derby italiano tra la Trevisan e la Cocciaretto.











