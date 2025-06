Tabellone Wimbledon 2025, gli italiani: Sinner debutta con un derby, ai quarti con Musetti? I possibili percorsi anche per Berrettini e Paolini

TABELLONE WIMBLEDON 2025: VIA CON DERBY PER SINNER, AI QUARTI MUSETTI?

Il tabellone Wimbledon 2025 ci dice che Jannik Sinner al primo turno avrà un derby italiano con Luca Nardi. Un incrocio particolare, con sapore speciale soprattutto per il suo avversario che si godrà il palcoscenico del Centrale, anche se ovviamente sarà nettamente favorito l’altoatesino, per il quale possiamo provare a fare qualche ragionamento anche sul resto del cammino.

Incrociando le dita, si potrebbe ipotizzare Paul negli ottavi, ma soprattutto un altro possibile derby ai quarti con Lorenzo Musetti, il quale dal canto suo debutterà contro il georgiano Basilashvili e potrebbe avere un altro derby al secondo turno, contro Lorenzo Sonego che debutterà invece contro il qualificato portoghese Faria.

Insomma, la parte alta del tabellone Wimbledon 2025 si annuncia potenzialmente molto intrigante per i tennisti italiani: dalla stessa parte ci sono anche Jack Draper e Novak Djokovic, che però Jannik Sinner (oppure Lorenzo Musetti) incrocerebbe solamente in semifinale.

È la fetta del tabellone di Flavio Cobolli, che da testa di serie numero 22 del seeding debutterà contro il qualificato kazako Zhukayev e che, volendo sognare in grande, potrebbe incrociare il britannico padrone di casa negli ottavi e il leggendario serbo invece a livello di quarti di finale.

TABELLONE WIMBLEDON 2025: ECCO I CAMMINI DI BERRETTINI E PAOLINI

Molti italiani tuttavia anche nella parte bassa del tabellone Wimbledon 2025: Luciano Darderi debutterà contro il russo Safiullin, per Giulio Zeppieri c’è un curioso primo turno fra qualificati con il giapponese Mochizuki, mentre per Matteo Arnaldi potrebbe essere scomodo l’olandese van de Zandschulp, ostico sull’erba. Matteo Berrettini debutterà contro il polacco Majchrzak e nel terzo turno avrebbe il match con Alexander Zverev, mentre Mattia Bellucci debutterà con il britannico Crawford e sarà romantico l’incrocio immediato con Carlos Alcaraz per Fabio Fognini, alla sua ultima partecipazione, mentre per Berrettini il match con lo spagnolo sarebbe solo in semifinale…

Passando al torneo femminile, il tabellone Wimbledon 2025 ci dice che il debutto di Jasmine Paolini sarà teoricamente agevole contro la lettone Anastasija Sevastova, volendo allargare lo sguardo diciamo che nei quarti potrebbe esserci la cinese Zheng e in semifinale la numero 1 Aryna Sabalenka, mentre dall’altra parte del tabellone (quindi con incrocio eventualmente solo in finale) abbiamo Coco Gauff e la detentrice Barbora Krejcikova. Altre due italiane hanno già un posto nel main draw: il primo turno per loro ci offrirà Bronzetti Teichmann e Cocciaretto Pegula, molto sfortunata Elisabetta che infatti incrocerà immediatamente la testa di serie numero 3.