Tadej Pogacar dedica la vittoria a Samuele Privitera: “Oggi ho pensato a lui” le parole dopo il successo al Tour de France (17 luglio 2025)

TADEJ POGACAR DEDICA LA VITTORIA A SAMUELE PRIVITERA

I grandi campioni si vedono anche dai piccoli gesti – che poi tanto piccoli non sono: Tadej Pogacar oggi, giovedì 17 luglio 2025, ha letteralmente dominato la dodicesima tappa del Tour de France, il primo tappone di alta montagna sui Pirenei con arrivo a Hautacam, infliggendo distacchi pesanti a tutti i rivali, ma ha “vinto” anche con la dedica a Samuele Privitera.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, CLASSIFICA/ Tadej Pogacar ha vinto la 12^ tappa, dominio e maglia gialla!

Al termine dell’ennesimo capolavoro della sua carriera, Tadej Pogacar infatti ha tagliato il traguardo alzando le braccia al cielo, per dedicare la vittoria al ciclista italiano di appena 19 anni morto a causa dell’incidente di cui è stato vittima ieri al Giro della Valle d’Aosta, una delle corse più importanti al mondo nelle categorie giovanili.

Diretta Tour de France 2025, classifica/ Jonas Abrahamsen ha vinto l'11^ tappa, brivido per Pogacar!

Già si poteva immaginare che il pensiero di Tadej Pogacar fosse rivolto a Samuele Privitera, poi al momento delle interviste la dedica è stata esplicita: “Dedico questa mia vittoria a Samuele Privitera, oggi fin dalla partenza ho pensato a lui. Dedicargli questo mio successo al Tour è il minimo che io oggi possa fare”.

D’altronde il campione del Mondo in carica aveva dedicato a Samuele Privitera un pensiero già prima della partenza della tappa odierna con una storia su Instagram, come d’altronde molti altri ciclisti impegnati attualmente al Tour de France, compreso il nostro Jonathan Milan, che indossa la maglia verde di leader della classifica a punti.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, CLASSIFICA/ Simon Yates ha vinto la 10^ tappa, Ben Healy è maglia gialla!

I PENSIERI DI TADEJ POGACAR E IL MINUTO DI SILENZIO PER SAMUELE PRIVITERA

Questo pensiero si era concretizzato anche in un minuto di silenzio da parte di tutto il gruppo al momento della partenza da Auch, con in primo piano i corridori della Jayco-AlUla, dal momento che il giovanissimo ligure correva per la Hagens Berman Jayco, che possiamo definire come la squadra giovanile della formazione australiana del World Tour. Tanti pensieri dunque, ma il fatto che il ciclista più forte del mondo, tagliando il traguardo al termine di una grande impresa in salita, abbia dedicato la vittoria a Samuele Privitera rende speciale l’omaggio di Tadej Pogacar.

La sensibilità del campione sloveno è d’altronde nota da tempo. Si ricordano bei gesti sia nei confronti di colleghi più giovani, come quello verso Giulio Pellizzari dopo la vittoria a Santa Cristina Valgardena al Giro d’Italia dell’anno scorso superando il marchigiano proprio nel finale, ma anche verso i bambini e gli appassionati, ad esempio la borraccia regalata sul Monte Grappa, tanto per fare un altro esempio relativo al trionfale Giro d’Italia 2024 dello sloveno. Appena due giorni fa, nel martedì di riposo del Tour de France, Tadej Pogacar aveva regalato un’altra borraccia a un bambino di 7 anni, che ha parlato del “giorno più bello della mia vita”.