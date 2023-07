Taggart – 5000 dollari vivo o morto, Rete 4/ Western con taglia su Tony Young, oggi, domenica 30 luglio 2023

Taggart – 5000 dollari vivo o morto, diretto da R.G. Springsteen

Domenica 30 luglio, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4 alle ore 17,00, il film western del 1964 intitolato Taggart, 5000 dollari vivo o morto. La pellicola è diretta dal regista R.G. Springsteen, film maker specializzato in questo genere cinematografico e che ha curato le riprese di numerosi titoli western come Inferno di fuoco, L’amante del bandito e Lo stallone selvaggio.

Il film Taggart, 5000 dollari vivo o morto è stato distribuito dalla casa di produzione Universal e vede la firma per le musiche del noto compositore Herman Stein, famoso per avere scritto le colonne sonore per molti dei film di fantascienza e horror degli anni ’50 degli Universal Studios.

Fanno parte del cast gli attori: Tony Young, che ha preso parte a numerosi film e serie tv di successo come Starsky & Hutch, Missione Impossibile e Supercar; Dan Duryea, che ha partecipato a diversi episodi delle serie western Laramie (1959-1961), Gli uomini della prateria (1959-1963) e Bonanza (1960-1964); Dick Forna, che dal 1934 al 1967 ha preso parte a oltre 90 film e dal 1950 al 1969 a oltre 60 produzioni televisive; infine Elsa Cárdenas, apparsa in oltre cento film e spettacoli per la televisione, tra cui L’idolo di Acapulco al fianco della stella del rock and roll Elvis Presley.

La trama del film Taggart – 5000 dollari vivo o morto: una vicenda che trasforma un brav’uomo in un fuorilegge

In Taggart – 5000 dollari vivo o morto, la storia si sviluppa nel vecchio e selvaggio West, più precisamente in un piccolo paese in cui la famiglia di Kent Taggart ha costruito una vita tranquilla e molto semplice, tra la coltivazione dei terreni e l’allevamento del bestiame.

La loro attività attira l’attenzione di alcuni malviventi e purtroppo vengono sterminati tutti ad eccezione di Kent, l’unico componente della famiglia che riesce a salvarsi.

L’uomo ha ormai un unico obiettivo nella vita: vendicare la morte dei propri cari. Riesce così a trovare il figlio del capo dei criminali e lo uccide; purtroppo però questo gesto ha conseguenze molto negative, poiché in questo modo si trasforma in un vero e proprio fuorilegge, sul quale viene messa una taglia di 5000 dollari, vivo o morto, come recita il titolo del film.

Inizia così a fuggire attraverso il territorio degli Apache, per cercare di non essere arrestato e a sopravvivere ai killer che lo cercano per incassare la ricompensa. Alle sue calcagna ci sono uomini assetati di denaro, pronti a utilizzare qualunque mezzo pur di catturarlo e ucciderlo, così da incassare la taglia. Riuscirà Kent a sopravvivere?

