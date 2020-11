Taggart 5000 dollari vivo o morto/ Su Rete 4 il film con Tony Young

Taggart 5000 dollari vivo o morto vain onda su Rete 4 prevede per il pomeriggio di oggi, domenica 1 novembre, a partire dalle ore 16:40. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1964 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica della Universal pictures. La regia del film è stata affidata a R.G. Springsteen con soggetto tratto dal romanzo scritto da Louis L’amour mentre la sceneggiatura è stata adattata da Robert Creighton Williams. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Herman Stein, il montaggio è stato eseguito da Toni Martinelli mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a William Margulies. Nel cast sono presenti tanti attori piuttosto famosi all’epoca tra cui Tony Young, Dan Duryea, Dick Foran, Elsa Cardenas, Jean Hale, Emile Meyer e Tom Reese.

Taggart 5000 dollari vivo o morto, la trama del film

In Taggart 5000 dollari vivo o morto ci troviamo nel vecchio e selvaggio West dove l’unica legge che conta è quella della pistola che viene utilizzata dalla mano più veloce. In una piccola cittadina vive la famiglia di Kent Taggart che vive un’esistenza piuttosto semplice fatta di momenti di quotidianità che coinvolgono i vari componenti nell’occuparsi delle varie vicende casalinghe come la coltivazione del terreno, l’allevamento del bestiame e tanto altro.

Riescono a mettere in essere un allevamento piuttosto considerevole che diventa motivo di interesse di alcuni pericolosi malviventi dediti al furto del bestiame. Durante una drammatica notte i malviventi decidono di assaltare la fattoria della famiglia per riuscire a mettere le mani sul bestiame. I componenti della famiglia si oppongono a questo genere di furto, ma le conseguenze sono drammatiche in quanto tutti verranno sterminati con la sola eccezione di Kent che riuscirà a mettersi in salvo.

L’uomo dopo essere scampato a quella follia porta avanti un’esistenza che lo vede soltanto indirizzato all’obiettivo di avere vendetta ed in particolare modo di uccidere tutti i componenti di quella banda. Riesce dopo attente ricerche a ritrovarsi di fronte il figlio del capo dei banditi. Tra i due c’è una violenta discussione che culmina con il classico duello con la pistola. Kent si dimostra molto più veloce del proprio avversario e lo uccide con una sola pallottola.

Purtroppo nonostante avesse ragione da vendere, agli occhi della legge questo tentativo di giustizia privata non viene visto in maniera adeguata per cui anche lui diventa un fuorilegge a tutti gli effetti. La principale conseguenza di tutto questo è che sulla sua testa viene messa una taglia di ben 5 mila dollari per chi riuscirà a catturarlo sia vivo che morto. Da questo momento in poi l’uomo non solo si ritroverà a dover gestire una situazione molto complessa ma dovrà anche guardarsi bene le spalle perché qualsiasi killer e uomo assetato di denaro è sulle sue tracce pronto ad ucciderlo con il mezzo lecito oppure no.

