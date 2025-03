Di recente l’ente previdenziale ha apportato dei tagli importanti alle pensioni del 2025 ma coinvolgendo anche gran parte dei disoccupati. Nello specifico la riduzione è rivolta alle spese detraibili per i familiari e i figli a carico, proprio come è stato previsto dall’ultima Legge di Bilancio di quest’anno.

Chi fino ad oggi ha goduto dei trattamenti previdenziali insieme alle detrazioni per i familiari, potrebbe nei prossimi mesi, vedersi ridurre l’importo sul cedolino per i motivi sopra esposti. La prima novità che riguarda la detraibilità per i figli è lo stop per i trentenni, al contrario dello scorso anno che invece – dai 21 anni in su – non c’erano limiti di età.

Tagli pensioni e disoccupati nel 2025

I tagli sulle pensioni previste nel 2025 potrebbero incidere in maniera significativa sull’importo del cedolino, specialmente per quei pensionati che godevano della detraibilità per i familiari a carico quali sorella, fratello, suocero, genero, nuora o anche un coniuge separato ai sensi di Legge.

Tali gradi di parentela non saranno più ammessi nella detrazione dei familiari a carico, perdendo dunque una importante somma di denaro che andrà ad incidere sul budget dei pensionati interessati.

Ma come se non bastasse l’INPS ha ricordato che i contribuenti che non sono italiani e hanno dei legami familiari con residenti all’estero, perdono il diritto alla detraibilità, con altrettanti tagli.

1.700€ In meno di detrazioni fiscali

I tagli sulle pensioni 2025, come abbiamo detto sono molto significativi. Complessivamente i pensionati rinunceranno a ben 1.700€ in meno tra lo stop per gli over 30 (che ammontava a 950€) e 750€ nel caso in cui il contribuente non avesse alcun “convivente ascendente”.

Per i contribuenti non italiani, e dunque esclusi dalla misura, l’ente previdenziale provvederà ad inviare una ulteriore circolare allo scopo di chiarire dei dettagli importanti.

Naturalmente esistono anche delle eccezioni, in particolar modo per i figli affetti da disabilità per i quali la detrazione viene riconosciuta senza il limite d’età di 30 anni, purché gli sia riconosciuta la 104.

Mentre per i carichi familiari, essi continueranno ad essere riconosciuti a patto che il pensionato dichiari che l’ascendente convive insieme a lui ed è nel suo stesso nucleo familiare.