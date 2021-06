Taglia pene dell’ex e lo frigge in padella/ Choc in Brasile: vendetta per tradimento

Notizia horror dal Brasile, dove una donna di 33 anni, Dayane Cristina Rodrigues Machado, è sospettata di avere ucciso l’ex marito, di avergli tagliato il pene e averlo successivamente fritto in padella con olio di soia, all’incirca attorno alle 4 del mattino. A riportare la macabra notizia è il tabloid britannico “The Sun”, che spiega come la giovane sia finita in manette nella giornata di lunedì 7 giugno 2021 nei pressi di Rio de Janeiro, più precisamente a Sao Goncalo, nel quartiere di Santa Catarina, dove le forze dell’ordine sarebbero intervenute trovando il cadavere dell’uomo (noto con il nome di Andre) privo di vestiti e mutilato.

Attualmente, scrivono dall’Inghilterra, sulla testa dell’ex moglie della vittima pende una duplice accusa di omicidio e di profanazione di cadavere. La polizia sudamericana ha rinvenuto sul luogo del delitto un coltello da cucina, presumibilmente utilizzato dalla donna per portare a termine la sua folle intenzione omicida e accanirsi successivamente sul corpo esanime del suo ex consorte, con annessa “cottura” del membro tagliato.

TAGLIA IL PENE AL MARITO: VENDETTA IN BRASILE DOPO UN TRADIMENTO?

Al di là del comprensibile choc di fronte a una notizia di questa natura, in molti si sono domandati quale sia stata la ragione che ha spinto la donna a uccidere l’ex marito e a tagliargli il pene per poi addirittura cucinarlo. Stando a quanto scritto dalle principali testate giornalistiche brasiliane, la coppia, che stava assieme da ormai dieci anni ed era separata da due, continuava a vedersi saltuariamente, visto e considerato che dalla relazione sono nati un figlio, che oggi ha 8 anni, e una figlia (5). La sera del delitto i due sono stati visti discutere animatamente all’interno di un bar e l’avvocato della donna sostiene che la sua assistita sarebbe stata pesantemente minacciata dall’uomo, che lei avrebbe dunque ucciso per legittima difesa. Tuttavia, vi è un retroscena: la sorella della vittima sostiene che la 33enne avrebbe deciso di togliere la vita all’uomo per via di un presunto tradimento subìto. Le indagini sono tuttora in corso e si sta provando a fare chiarezza sui rapporti che esistevano tra gli ex coniugi.

