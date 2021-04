Taglia pene e testicoli al compagno poi li butta nel wc/ “Pensavo mi tradisse”

Gravissimo episodio di violenza domestica a Taiwan dove una donna ha evirato il proprio fidanzato, gli ha tagliato i testicoli, perchè convinta che lui lo tradisse, nonchè il pene. L’episodio, avvenuto nella notte di martedì scorso nella città di Sihu, è stato raccontato dai colleghi de IlGiornale.it, ed ha come protagonista una 40enne di origini vietnamite, tale Phung, che ha mutilato il suo compagno, il 52enne Huang. Secondo quanto raccolto dalla polizia locale, la vittima si era messo a letto dopo aver cenato, e mentre stava dormendo profondamente la compagna ha preso un paio di forbici e gli ha tagliato circa il 20% del pene e parte dei testicoli.

Dopo di che, come raccontato da Phung alla polizia, ha “gettato nel gabinetto” la parte amputata volutamente, di modo che non potessero riattaccarglielo chirurgicamente. Subito dopo aver commesso il fatto, la donna si è costituita dalla polizia, mentre il 52enne è stato soccorso in una pozza di sangue ma comunque sempre cosciente.

TAGLIA PENE E TESTICOLI AL COMPAGNO: LA VITTIMA NON POTRA’ PIU’ AVERE RAPPORTI

Il malcapitato è stato poi ricoverato presso il Changhua Christian Hospital, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per bloccare l’emorragia e riparare l’uretra. Dagli esami effettuati è emerso che l’uomo ha subito l’amputazione di circa un centimetro e mezzo di pene, mentre lo scroto e i testicoli erano rimasti fortunatamente intatti. Ora il signor Huang è fuori pericolo, ma come comunicatogli dal personale sanitario, non potrà più avere rapporti sessuali per il resto della sua vita, e dovrà essergli applicata una protesi e sottoposto ad una serie di operazioni di chirurgia plastica. Intanto la signora Phung spiegava ai poliziotti che fosse convinta che il compagno la tradisse, questo perchè lo stesso, che di lavoro fa il custode di un tempio taoista, è spesso e volentieri in compagnia di tante amiche. Recentemente aveva fatto scalpore la notizia di una donna che aveva staccato il pene del marito a morsi, sempre temendo il tradimento.

