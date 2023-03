Tagliato il finale di Belve, Francesca Fagnani delusa/ Il Web urla al complotto…

A sorpresa Belve After non va in onda, al suo posto Stasera c’è Cattelan…

Belve è senza ombra di dubbio uno dei programmi più seguiti di Rai Due, ieri sera, 28 febbraio, una nuova puntata è andata in onda ma, per i telespettatori e per la conduttrice stessa, Francesca Fagnani, c’è stata una brutta sorpresa… Cosa è successo? La puntata è proseguita come di consueto ma, senza alcun preavviso, Belve After, il finale in cui vengono mostrati scene inedite e fuori onda, è stato tagliato!

Belve, 2a puntata/ Anticipazioni e ospiti: Casalino, Crescentini e Giletti

La Fagnani non ne era affatto al corrente tant’è che, come di consueto, a fine puntata, ha lanciato Belve After che però, ahimè, è stato tagliato. La linea è invece passata a Stasera c’è Cattelan, il mistero si infittisce se si considera che proprio questo programma è già registrato, dunque Belve After non è stato tagliato per motivi di ritardi. La Fagnani, i telespettatori ma non solo, anche le Eterobasiche, il duo che doveva proprio esibirsi in uno sketch durante le Belve After, sono andati su tutte le furie e stanno cercando di capire le motivazioni che hanno portato al brutale taglio…

Francesca Fagnani/ "Anna Oxa si è sottratta a Sanremo, ma non alla mia intervista"

Francesca Fagnani, le Eterobasiche e il Web indignati per il taglio di Belve After: “Il messaggio era troppo scomodo…”

Così che, ieri sera, i fan di Belve hanno ricevuto una brutta sorpresa quando Belve After è stato inaspettatamente tagliato, lasciando telespettatori e conduttrice, Francesca Fagnani, nello sconforto. Proprio quest’ultima, su Twitter ha voluto esprimere il suo disappunto in merito: “Scomparso il finale di #belve. Bah, così. Mi spiace”. Anche il duo delle Eterobasiche, che si doveva esibire con uno sketch a Belve After è rimasto scoraggiato e su Twitter ha detto la sua…

Ignazio La Russa ospite di ‘Belve’/ Dal busto del Duce al Senato: “Sanremo mi annoia”

“Evidentemente il nostro messaggio era troppo scomodo per la prima serata italiana”, hanno affermato in riferimento alla loro simpatica imitazione dello stereotipo del maschio etero. Il mistero si infittisce sempre più dal momento che neppure su Rai Play è disponibile il recupero di quanto accaduto. I telespettatori chiedono spiegazioni e vogliono assolutamente vedere anche la parte tagliata: che sia stato un errore tecnico o dietro c’è di più?

Scomparso il finale di #belve. Bah, così. Mi spiace — francesca fagnani (@francescafagnan) February 28, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA