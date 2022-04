Taglio accise benzina e diesel/ C’è la proroga: lo sconto di 25 cent fino al 2 maggio

Taglio accise benzina e diesel in Italia: prorogato lo sconto fino al 2 maggio

Dopo il taglio delle accise sulla benzina e diesel in Italia, Daniele Franco, Ministro dell’economia e delle finanze della Repubblica Italiana, ha comunicato di aver prorogato tale norma per un altro po’ di tempo, in modo tale da ridurre il prezzo del carburante.

La decisione è stata presa durante il Consiglio dei Ministri tenutosi ieri, in data 06 aprile 2022. Sul Documento di economia e finanza (DEF) 2022, si potrà notare la proroga inerente al taglio di 25 centesimi sulle accise che agevoleranno i prezzi della benzina in Italia.

Taglio accise benzina e diesel in Italia: al via all’accise mobile

Le accise sulla benzina in Italia influiscono notevolmente sul prezzo finale del carburante. Il Governo Draghi ha ideato le cosiddette “accise mobili“. Una proposta il cui taglio di tali imposte verranno adeguato in base all’entrata di IVA dell’aumento di prezzi delle materie prime.

Daniele Franco ha fatto sapere al termine del consiglio dei Ministri:

“Oggi ricordo che con decreto ministeriale firmato da me e dal ministro Cingolani abbiamo esteso di 10 giorni l’abbattimento di 25 centesimi dell’accisa su benzina e gasolio utilizzando il sovra-gettito iva, quindi l’abbattimento dell’accisa viene esteso da oggi al 2 maggio”.

In verità, secondo quanto riportato dal giornale Sole 24 ore, lo sconto effettivo che verrà applicato alla benzina sarà di 30,5 centesimi al litro Suddiviso in 25 centesimi di euro più 5,5 centesimi di Iva calcolata sulle accise.

Grazie al decreto ministeriale in cui si andava alla ricerca di “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, il costo del carburante è sceso notevolmente, tanto che l’accisa è passata da:

728,40 Euro a 478,40 euro per mille litri;

per mille litri; Per il gasolio utilizzato come carburante, l’accisa si è ridotta di 250€, passando da 617,40 a 367,40 euro per mille litri.

Taglio accise benzina e diesel in Italia: buone notizie all’interno del DEF

Per fortuna, dopo il taglio delle accise sulla benzina e il diesel in Italia, arrivano ulteriori buone notizie all’interno del Documento di Economia e Finanza. La pubblica amministrazione potrebbe ridurre successivamente, il suo disavanzo passando dall’attuale 5,1% a 2,7%.

Questo è ciò che si legge nella nota di aggiornamento (NADEF) e che farebbe ben sperare per “giocare” sulla riduzione di alcuni prezzi visto il grosso margine. A confermarlo e comunicarlo al Governo è il Palazzo Chigi stesso, riferendo che tale differenza consentirà di contenere i costi energetici e del carburante.

L’unica nota che evidenzia un aumento riguarda GNL e metano. Sui prezzi dei carburanti invece, sembrerebbe che gran parte dei distributori italiani si siano adeguati e abbiano rivisto il listino prezzi grazie al taglio delle accise, che consentirà un risparmio di oltre i 25 centesimi di euro.











