Taglio accise benzina/ Prorogato lo sconto sul carburante, costi e data

Nuova proroga per quanto riguarda il taglio delle accise sulla benzina fino al 20 settembre di quest’anno. Quindi è stato prolungato di un mese in base a quanto era precedenemente fissato (21 agosto 2022). Quindi anche nelle successive quattro settimane, continuerà il taglio di 30,5 centesimi al litro sul gasolio e benzina e di 10,5 centesimi sul GPL.

Con l’aumento della vita e l’inflazione, la vita a livello economico in Italia sta diventando un problema. Infatti il Governo, con il Decreto Aiuti bis ha deciso di posticipare di un altro mese la riduzione sul costo e sul carburante.

Taglio accise benzina: prorogato fino al 20 settembre

Grazie all’intervento del Governo, il taglio delle accise sulla benzina è stato prorogato per ben un altro mese. Infatti, nello specifico, il taglio prevede queste riduzioni:

25 centesimi in meno per ogni litro di gasolio e benzina;

8,5 centesimi in meno al litro per quanto riguarda il GPL.

Aggiungendo l’IVA sul costo, lo sconto completo per ogni litro è pari a 30,5 centesimi per il gasolio e la benzina e 10,5 centesimi per il GPL.

Come è successo nelle scorse settimane, le piccole entrate dovute al taglio delle accise sulla benzina saranno bilanciate dal maggiore gettito fiscale. Infatti, l’articolo 1, comma 290 della Legge Finanziaria 2008 evidenzia:

“Ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.“

