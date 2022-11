Taglio cuneo fiscale/ Governo Meloni vuole abbattere 5 punti, operazione fattibile?

Il Governo sta lavorando su un importante taglio del cuneo fiscale, che andrà ad agevolare le famiglie italiane per poter godere di un salario netto più alto, rispetto a quello a cui sono abituate oggi (la cui tassazione è molto elevata).

Nel programma elettorale di Fratelli di Italia e durante l’insediamento in Parlamento di Giorgia Meloni, la previsione è sempre stata quella di abbattere la pressione fiscale del nostro Bel Paese. Ma in che modo si muoverà il nuovo Governo? E quanti punti verranno ridotti?

Taglio del cuneo fiscale: gli obiettivi del Governo Meloni

L’obiettivo principale del taglio del cuneo fiscale sarà di 5 punti. In termini di percentuale stiamo parlando di un numero piuttosto alto, tanto che il Governo Meloni vorrà ridurre la pressione fiscale in modo graduale.

Coloro che ne beneficeranno del taglio dell’imposizione fiscale, si suddivideranno in due categorie: un terzo per l’impresa e due terzi per il lavoratore. A dirlo è il Ministro per le Imprese per il Made in Italy.

Carlo Bonomi, Presidente della Confederazione generale dell’industria italiana, ha spiegato quello che oggi servirebbe al nostro Bel Paese per concretizzare il taglio del cuneo fiscale. In termini di tassazione infatti, la situazione italiana si collocherebbe tra i “peggiori paesi europei” con percentuali troppo alte.

L’imposizione italiana oggi è arrivata quasi al 46%, che si addiziona il 50% se si aggiungono altri oneri e contributi sociali. Spaventa il 60% se tenessimo in considerazione la massa salariale.Carlo Bonomi, crede che occorre una posizione netta. Tanto che stabilisce di mettere sul campo 16 miliardi di euro da destinare a coloro che hanno un reddito annuale inferiore a 35 mila euro.

Per chi non lo sapesse o ignorasse la sua importanza, il cuneo fiscale è un indicatore che riporta tutti gli effetti della tassazione sul reddito dei lavoratori, l’occupazione ed anche il mercato del lavoro.

