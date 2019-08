Taglio dei parlamentari, asse M5s-Pd vs Lega?/ Di Maio “chiama” Zingaretti, Salvini..

Taglio dei parlamentari al centro della crisi di Governo: il Movimento 5 Stelle spinge per votare una delle sue riforme bandiera, la Lega preme per elezioni anticipate il prima possibile. Oggi al Senato si vota il calendario della crisi, ma Luigi Di Maio sfida apertamente Matteo Salvini e chiede una sorta d’atto d’amore al Partito Democratico e, soprattutto, a Nicola Zingaretti. Se Matteo Renzi ha aperto un’intesa con i grillini, promuovendo la riforma dei parlamentari, l’attuale segretario frena ma non chiude totalmente. Pochi minuti fa, il capo politico pentastellato ha annunciato su Facebook: «Camera dei Deputati. Novità in vista. Sono qui con Francesco D’Uva, il nostro capogruppo alla Camera dei Deputati. Abbiamo appena inviato al Presidente della Camera la nostra richiesta per calendarizzare urgentemente in Aula il taglio di 345 parlamentari – in base all’articolo 62 della Costituzione. Sono veramente orgoglioso del MoVimento 5 Stelle, questa richiesta porta la firma di tutti e 220 i nostri deputati».

TAGLIO DEI PARLAMENTARI, ASSE M5S-PD CONTRO LA LEGA?

Nelle scorse ore si è dibattuto molto su un possibile Governo di transizione formato da M5s e Pd, la decisione sul taglio dei parlamentari potrebbe essere il primo appuntamento per testare l’asse grillino-dem. Matteo Salvini è stato netto: «Il taglio dei parlamentari è un salva-Renzi. Fino all’anno prossimo non si potrebbe più tornare al voto e la coppia Renzi-Boschi (che ha sempre votato contro) salverebbe la poltrona». E il ministro dell’Interno non sbaglia: la riforma ‘taglia poltrone’ ha superato per il momento le due letture conformi di Camera e Senato, nonché la terza e penultima lettura da parte di Palazzo Madama grazie ai voti di M5s, Lega, Fratelli d’Italia e alcuni esponenti di Forza Italia. Il Partito Democratico, così come Liberi e Uguali e Autonomia, si sono sempre schierate contro il taglio dei parlamentari. La riforma, che prevede il passaggio dagli attuali 945 a 600 parlamentari (200 senatori e 400 deputati), necessita della maggioranza assoluta per il via libera definitivo e tutto dipenderebbe dalla Lega: senza i voti del Carroccio sarebbe impossibile raggiungere la maggioranza, a meno di un clamoroso passo indietro del Pd (già preannunciato…).

© RIPRODUZIONE RISERVATA