Taglio del cuneo fiscale/ Chi potrà beneficiare della riduzione

Sul cuneo fiscale c’è tanto lavoro da fare. Sul Decreto luglio, il Governo starebbe pensando di attuare il tanto e noto “taglio del cuneo fiscale” sulle buste paga con un reddito inferiore a 35 mila euro.

Dal mese di settembre a quello di dicembre scorso, vi è un taglio di ben 4 punti percentuali. Il Governo inoltre, è sempre più orientato a tagliare alcuni costi sulle bollette e sulla benzina, i cui prezzi stanno aumentando senza freni.

Calcolo ISEE asilo nido/ Come risparmiare sulla retta mensile

Taglio cuneo fiscale: cosa accadrà ai cittadini?

Dopo la proposta della riduzione del cuneo fiscale per aziende, non potevano mancare l’idea di salvare anche alcuni cittadini che oggigiorno, devono fare i conti con il carovita.

Lo scenario però, potrebbe dipendere molti dagli effetti sul Prodotto Interno Lordo non solo su scala nazionale, bensì internazionale. Chissà se Mario Draghi possa già aver in mente qualcosa per il prossimo Bilancio autunnale.

Prescrizione spese condominiali/ I tempi esatti per non pagare più il debito

Si spera chiaramente, che tutto ciò possa avvenire in tempi celeri, visto che la situazione economicamente è sempre più in depressione. Un’idea sarebbe quella di anticipare tale intervento, grazie al Decreto Aiuti che si spera possa esser pubblicato nel mese di luglio 2022.

Se così fosse, si potrebbe optare ad un ulteriore taglio di 4 punti, inerente ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre incluso. Potremmo definirla come una corsia preferenziale per agevolare i lavoratori in evidente difficoltà.

Cuneo fiscale: coperture finanziarie e platea

Esperti ed analisi credono che le risorse finanziarie sufficienti al fine di coprire l’intervento, possano aggirarsi ad una cifra che non va oltre i 5 miliardi di euro.

Non pagare canone RAI/ Come si fa: il segreto di molti giovani italiani

Tutto ciò sarebbe in linea con il pensiero del ministero dell’Economia e delle Finanze, che non intende discostarsi eccessivamente dal bilancio statale, evitando quindi ampi margini di manovra.

Un’ultima idea e possibile previsione, è che il taglio del cuneo fiscale possa verificarsi soltanto a coloro che hanno un reddito basso. Nello specifico, per quelle famiglie con un reddito annuo di 15.000 e/o 20.000 euro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA