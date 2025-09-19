Fisco, il piano del governo per il ceto medio e le imprese: taglio Irpef e Ires premiale più semplice. "Fino a 60mila euro se ci sono risorse", spiega Leo

DALL’IRPEF ALL’IRES: I PIANI DEL GOVERNO

Dopo aver annunciato interventi economici a favore del ceto medio, il governo passa dalle parole ai fatti. Secondo quanto dichiarato dal viceministro Maurizio Leo durante l’evento Telefisco, i fronti principali di intervento sono due. Il primo riguarda l’Irpef: l’intenzione è di abbassare la seconda aliquota dal 35% al 33% e, contemporaneamente, di estendere lo scaglione fino a 60mila euro lordi annui.

Attualmente, infatti, questa aliquota del 35% si applica ai redditi compresi tra 28mila e 50mila euro; la riforma, quindi, punterebbe sia a ridurre la percentuale sia ad allargare la fascia di riferimento. In base ai calcoli di Leo, sarebbero 13,6 milioni di contribuenti a beneficiarne.

Ma per chi guadagna tra 28mila e 50mial euro, il beneficio sarebbe modesto: dai 40 ai 440 euro l’anno. Sarebbe molto maggiore per chi percepisce 50-60mila euro, nello specifico fino a 1.640 euro l’anno, visto che ora pagano il 43%, mentre con la riforma, e quindi l’ampliamento della platea, scenderebbero al 33%. Per chi guadagna oltre 60mila, ci sarebbero vantaggi simili, ma il governo potrebbe introdurre meccanismi compensativi per evitare di favorire troppo i redditi alti.

Stando a quanto riportato dal Sole 24 Ore, abbassare l’aliquota al 33% fino a 60mila costerebbe circa 5 miliardi l’anno, mentre fermandosi a 50mila euro, il costo sarebbe di circa 3 miliardi. Comunque, potrebbero esserci interventi sulle detrazioni o sui tetti alle spese detraibili per ridurre l’impatto della riforma e contenere i vantaggi dei redditi alti.

COME PUÒ CAMBIARE L’IRES PREMIALE

Il secondo capitolo riguarda invece l’Ires premiale per le imprese. Oggi l’aliquota standard è fissata al 24%, ma per il solo 2025 è stata introdotta una riduzione al 20% a favore delle aziende che scelgono di investire e incrementare l’occupazione. Il meccanismo, però, presenta una criticità: lo sconto fiscale viene calcolato sull’utile accantonato, cioè sul risultato netto dopo le spese, mentre le condizioni per accedervi sono legate al reddito complessivo.

Da qui nasce una disarmonia tra i due parametri, perché “utile” e “reddito” non coincidono. L’idea del governo è di rendere strutturale la misura e di semplificare il meccanismo: reddito su reddito, invece di reddito su utile; potrebbero essere anche introdotte delle condizioni aggiuntive (come numero dipendenti e uso della cassa integrazione) per modulare meglio i benefici.

IL NODO DELLE RISORSE

I margini di intervento ci sono, ma molto dipende dalla disponibilità di risorse, infatti Leo ha sottolineato più volte che il vero ostacolo è “trovare prima le risorse” per coprire i costi, precisando che la sfida è “molto complessa“.

Indicazioni importanti potrebbero arrivare il 22 settembre, quando l’Istat fornirà i nuovi conti economici e, quindi, si capirà il peso del Superbonus sul debito pubblico, per capire quante risorse restano per i tagli di tasse. Intanto, arrivano segnali importanti dai commercialisti, che appoggiano sia il taglio Irpef sul ceto medio sia la stabilizzazione dell’Ires premiale.