Il taglio IRPEF diventa "insignificante" a fronte del drenaggio fiscale che negli anni non fa altro che peggiorare la situazione.

Anche se il taglio IRPEF renderebbe la platea di beneficiari più felici, la realtà evidenziata dalle simulazioni della Cgil è diversa: l’aumento reale sarebbe “insignificante” per il ceto medio, che non vedrebbe grandi effetti positivi. Un miglioramento si noterebbe solo dal 2° scaglione in poi, in particolare nella fascia tra 35.000€ e 50.000€. Non mancano inoltre le considerazioni della Confederazione Generale Italiana del Lavoro riguardo al minor potere d’acquisto causato dal pressing fiscale.

Quanto aiuta davvero il taglio IRPEF?

Il sindacato Cgil ha evidenziato una criticità significativa: al di là del taglio IRPEF dal 35% al 33% (abolendo l’estensione a 60K come ipotizzato), resta il problema del drenaggio fiscale. Si tratta del fenomeno che comporta una sproporzione tra l’aumento dei costi dovuto all’inflazione e l’immutazione delle tasse che gravano sui salari. Ad occuparsi di una simulazione reale è stata Cgil, che ha mostrato (come da tabella), la differenza del costo del cosiddetto “drenaggio fiscale” per un lavoratore che non ha ricevuto alcun aumento su un rinnovo contrattuale

Lavoratore con aumento contrattuale 2022 2023 2024 Totale Imponibile 27.794 29.025 30.993 — Drenaggio fiscale 150 460 772 1.382

Lavoratore senza aumento contrattuale 2022 2023 2024 Totale Imponibile 27.432 27.432 27.432 — Drenaggio fiscale 148 439 445 1.032

Impatto e simulazioni

L’impatto della riduzione dell’aliquota IRPEF stupirà, ma purtroppo “in negativo”. Infatti i lavoratori che godranno di un reale beneficio economico sono quelli (per assurdo), che hanno una RAL più alta (e dunque svanirebbe l’aiuto più sostanzioso al ceto medio).

Imponibile fiscale annuo Beneficio netto annuo 28.000,00€ 0,00€ 30.000,00€ 40,00€ 35.000,00€ 140,00€ 40.000,00€ 240,00€ 45.000,00€ 340,00€ 50.000,00€ 440,00€ 55.000,00€ 440,00€ 60.000,00€ 440,00€ 70.000,00€ 440,00€ 80.000,00€ 440,00€ 90.000,00€ 440,00€ 100.000,00€ 440,00€

A fronte degli obiettivi attuali del Governo c’era da aspettarsi un incremento salariale nei confronti dei lavoratori più svantaggiati, e non di chi ha già un RAL di tutto rispetto. La chance potrebbe esser quella di proporzionare il drenaggio fiscale ai problemi attuali, rivedendo i danni provocati dall’inflazione e fare in modo che l’intera platea di beneficiari possa realmente aumentare il proprio potere d’acquisto (punto essenziale per migliorare la situazione odierna e anche futura).