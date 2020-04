Taglio stipendi Basket/ Accordo Lega Serie A-Giocatori: – 20% sul lordo annuo

Mentre nel mondo del calcio è scontro aperto per il taglio degli stipendi dei giocatori, come prima misura attuabile per limitare le gravi conseguenze economiche che lo stop al campionato per l’emergenza coronavirus porterà, ecco che nel mondo del basket in tal senso giungono notizie confortanti. Solo poco fa infatti la Lega Basket serie A ha annunciato di aver trovato un accordo con giocatori e allenatori per il taglio degli stipendi, raccogliendo dunque bene l’invito della Federazione a provvedere autonomamente in tal senso (visto che la stagione è stata dichiarata ormai conclusa).

Come si legge nel lungo comunicato, l’accordo preso dalle parti in causa prende dunque il taglio degli stipendi del 20% lordo annuo per la stagione 2019-2020, ma solo per allenatori e giocatori la cui retribuzione complessiva è superiore ai 50000 euro. Per le fasce inferiori sono invece previste due diverse fasce di protezione, con minore percentuale di riduzione, a tutela dei redditi più deboli. Un buon accordo dunque che però potrebbe essere soggetto a variazione, visto che come si legge “nella loro piena libertà negoziale e di valutazione, i club e i loro tesserati potranno individuare altre ed ulteriori modalità di ridefinizione degli emolumenti previsti per questa stagione”.

TAGLIO STIPENDI BASKET: LA SODDISFAZIONE DEI PRESIDENTI DI LEGA E ASSOCIAZIONI

E’ dunque grande soddisfazione nelle alte sfere del basket italiano, per l’accordo trovato tra la Lega e i giocatori e gli allenatori sul taglio concordato degli stipendi. Lo stesso presidente della LBA Gandini infatti ha pure commentato la misura: “Questo accordo è un risultato importante ed è frutto di una volontà comune di club, giocatori di allenatori di affrontare questa difficile situazione con realismo, consci che solo uno sforzo collettivo può creare le basi per una solida ripartenza nel segno della sostenibilità finanziaria di tutto il movimento”. E le sue parole hanno presto trovato riscontro anche in quelle dei presidenti di GIBA Marzoli e dell’USAP, Zappi, che hanno dichiarato la loro soddisfazione e l’apprezzamento per la piena disponibilità delle categorie rappresentate a venirsi incontro, in questo momento quanto mai complicato e difficile per tutti.



