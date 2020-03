Taglio stipendi/ Figc, Gravina: “Juventus un esempio per tutto il sistema”

Tema caldissimo in questo giorni nel mondo del calcio è certo il taglio degli stipendi dei giocatori, una delle prime mosse attuate da diversi club per mitigare le gravi conseguenze economiche che lo stop al campionato, deciso per l’aggravarsi della pandemia da coronavirus, ovviamente sta portando con sè. Mentre dunque in Spagna, club come Barcellona e Atletico dovrebbero a breve imporre il taglio automatico del 30% degli stipendi, in Italia e più precisamente la Juventus ha adottato un’altra via, con l’accordo raggiunto tra tutte le parti in causa per il taglio dello stipendio dei giocatori. La mossa, di cui Sarri e Chiellini si sono fatti promotori nei giorni scorso ha fatto scalpore, dando anche l’esempio in un momento di così grande incertezza e dove le federazioni e Leghe, specie per gli altri campionati italiani, chiedono un intervento dello stato.

TAGLIO STIPENDI, GRAVINA: LA JUVE SIA DI ESEMPIOA

In tal senso è pure intervenuto sulla questione spinosa del taglio degli stipendi anche il presidente della Figc Gabriele Gravina, che ai microfoni dell’Ansa, ha certo speso parole di apprezzamento per l’iniziativa in casa bianconera. Il numero 1 del calcio italiano ha aggiunto: “L’accordo raggiunto dalla Juventus è un esempio per tutto il sistema. Ringrazio Giorgio Chiellini, i suoi compagni e Maurizio Sarri perchè nel solco della collaborazione che la Federazione auspica da giorni, hanno posto l’interesse generale al centro della loro interlocuzione con il club”. Ma non solo perché Gabriele Gravina chiede di nuovo unità e solidarietà tra le parti in causa, per “rendere il calcio più forte”. Senza dubbio in questo momento così critico, il gesto della Juventus è certamente ben significativo, ma va pure aggiunto che per le serie minori tale misura volontaria non può essere così immediata. Da qui la necessità e la richiesta delle alte sfere di un intervento diretto anche dello stato, per non far fallire il sistema calcio in Italia, in questi giorni così drammatici.



