Taglio stipendi Lazio/ Lotito fa dietrofront e taglia 2 mesi: è scontro coi giocatori

Brusco dietrofront in casa Lazio sul nodo del taglio degli stipendi. Se solo poche settimane fa la dirigenza biascereste si era risentita, comunicando la sua intenzione a procedere al pagamento regolare degli emolumenti di giocatori e staff, e dunque non ripercorrendo la strada dei tagli concordati come occorso per Juventus, Roma e Inter: il tutto allo scopo di tenere alta la concentrazione in vista del ritorno in campo per la lotta allo scudetto. Il 20 aprile scorso era scoppiato a tal proposito un piccolo scandalo, venuta fuori la notizia del ritardo nei pagamenti degli stipendi: “accuse” che erano state presto rispedite al mittente dallo stesso Diaconale. Ora però, a circa un mesetto dopo, ecco che pure la Lazio si adegua agli altri club della Serie A e prepara un forte taglio per gli stipendi dei giocatori. Solo ieri pomeriggio Lotito infatti ha convocato i giocatori, dichiarando la sua intenzione di tagliare una-due mensilità (marzo e aprile): da qui è occorso un duro scontro con i giocatori lungo due ore e mezzo, da cui pare che Immobile e compagni siano usciti perplessi e preoccupati. Anche perché in caso di stop definitivo della stagione della Serie A i mesi che verrebbero decurtati diverrebbero 4.

TAGLIO STIPENDI LAZIO, PRESTO UN NUOVO CONFRONTO?

Pur dopo i proclami e le rassicurazioni fatte dalla dirigenza nelle settimane score, pure era naturale che anche in casa Lazio si affrontasse il nodo del taglio degli stipendi: pure probabilmente i giocatori si aspettavano un epilogo ben differente. Come pure anche lo staff tecnico (non invitato alla riunione), che deve ancora percepire l’ultima busta paga (oltre ai bonus, che saranno pagabili entro il 30 settembre). Nei prossimi giorni certo è atteso un nuovo confronto tra società e giocatori, che di certo si sentono ora un poco spaesati e delusi dal comportamento di Lotito, che certo in vista della ripartenza come della lotta scudetto, non ha alcun interesse a creare una spaccatura nello spogliatoio. Nei prossimi giorni dunque saranno decisivi ma non è difficile ipotizzare che un nuovo confronto occorrerà solo a giugno: capitano Lulic, deputato a trattare col club infatti si trova in Svizzera per la riabilitazione e non tornerà alla capotale prima di giugno. Il contesto dunque è molto delicato: staremo a vedere.



